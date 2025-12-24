國民黨公布首波縣市長提名 徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華

針對明年地方大選，國民黨今（24日）公布首波提名，徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉參選台南市長、高雄市長、屏東縣長，另外也徵召台東縣議長吳秀華出戰下屆縣長。（圖／鄒保祥攝）

針對明年地方大選，國民黨今（24日）公布首波提名，徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉參選台南市長、高雄市長、屏東縣長，另外也徵召台東縣議長吳秀華出戰下屆縣長。

鄭麗文今於中常會上宣布徵召上述人選，並表示這次提名時程是有史以來最早，在前一年的年底就開始選舉；過去每年選舉勞民傷財，讓執政縣市無法安心推動政策。如今非常遺憾的是，總統賴清德上台後每天搞政治鬥爭，甚至讓明年年底的地方選舉提前到今年就已經開打，可國民黨希望能夠專心施政做事、照顧百姓、服務社會，這才是爭取執政的初衷。

鄭麗文表示，黨內已經確認國民黨現有的執政縣市，現任縣市長表現優異，執政成績斐然，所以包含基隆、台北、桃園、苗栗、南投、馬祖，都一定確定徵召提名連任，但經過討論，現任縣市長認為應以推動市政為最高優先，不要現在就進入選戰模式，因此提名會安排在明年適當的時間，用意就是希望不要把選戰拉得這麼長。

鄭麗文說，台南、高雄、屏東皆為艱困選區，3位候選人都值得敬佩。（圖／鄒保祥攝）

鄭麗文說，台南、高雄、屏東皆為艱困選區，3位候選人都值得敬佩，上次參選都雖敗猶榮、越戰越勇，即使敗選仍有非常傲然的奇蹟，讓每個人都覺得很捨不得、也很可惜。

鄭麗文說，柯志恩到晚上9點，都還在跑行程。（圖／鄒保祥攝）

鄭麗文表示，如今人心思變，3人不離不棄、堅守崗位，繼續深耕地方。像是柯志恩到晚上9點，都還在跑行程；口才便給的謝龍介也讓大家看到了民進黨在台南長期執政下的傲慢；蘇清泉則是仁醫救世，救人不夠還要來救國。

鄭麗文強調，明年台南、高雄、屏東的戰役，不只是要求翻轉，而是具備高度歷史意義的神聖一戰，所以希望未來國民黨全體同志要做這3人最堅實的後盾。（圖／鄒保祥攝）

鄭麗文強調，明年台南、高雄、屏東的戰役，不只是要求翻轉，而是具備高度歷史意義的神聖一戰，所以希望未來國民黨全體同志要做這3人最堅實的後盾。

鄭麗文說，吳秀華擔任議長任內，是在台東最接地氣、最有溫度的政治人物。（圖／鄒保祥攝）

鄭麗文也說，吳秀華擔任議長任內，是在台東最接地氣、最有溫度的政治人物，延續著現任縣長饒慶鈴的雄心壯志，要讓台東在國際舞台上發光發熱。尤其國民黨女力第一，所有的女性縣市長執政都相當優秀，希望台東要繼續執政，讓國民黨繼續連任下去。



