國民黨再推詐領助理費除罪化修法「幫立委脫罪」王婉諭籲停止自肥

國民黨立委牛煦庭。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍日前提助理費除罪化引起輿論譁然，藍營緊急止血暫緩，黨團大會決定推出新對案，回應國會助理工會訴求。國民黨立委牛煦庭提案修正《立法院組織法》，規定公費助理各項待遇及福利，包括增加補助費總額約15％，助理轉換所屬立委時年資得以併計。對此，時代力量黨主席王婉諭直言：「用人頭助理把錢領出來私用，就是貪汙。多給助理一些福利，不會讓錯的事情，變成對的事情。」

王婉諭在臉書發文寫道：「去年底，陳玉珍提了一個自稱是『助理費除罪化』的修法，結果搞到藍營助理自己都跳腳，最後被自家助理開記者會抗議後，才灰頭土臉的承諾要撤案再討論。不過，一心想要替同黨脫罪的國民黨，才沒有那麼容易放棄。前陣子，國民黨再度由牛煦庭委員提出了新的『立法院組織法』修法，並且在去年底逕付二讀，最快在這週五，就可以直接三讀通過。」

王婉諭提到，週末的時候，聯合報甚至出了一篇報導提及，有國民黨立委表明，這次修法是為了「給有司法審判壓力的立委一個交代」新版本中還載明了，一旦法律通過後，就要從2026年1月1日開始適用。也就是說，國民黨根本毫不避諱的大方坦承，這就是為了司法程序中的國民黨立委顏寬恒、新竹市長高虹安直接「量身訂做、因人設事」的一套個案式修法。我很認真看過牛煦庭的版本，本質上，它不過是「包裝比較好看」的陳玉珍版本。

王婉諭指出，從陳版到牛版、換湯不換藥，目的還是把詐領助理費合法化，幫立委脫罪。他們要解決的問題，就是讓助理費從「專款專用的公帑」變成立委的私房錢。這也是去年高虹安，助理費案二審被判無罪的重要爭點。按照牛煦庭版的邏輯，未來每個月近六十萬的助理費仍然可以進入立委帳戶，卻不必公開助理名冊、不必利益迴避、不必接受外部查核。請家人當助理、請人頭、把助理費變成「公積金」，甚至是實際未聘人、未給薪，都有可能因此解套、不再違法。

王婉諭續指，到最後，真正依法聘人、老實給薪、用助理費做研究的立委，反而成了制度裡的「異類」。不過，經過上次的經驗，國民黨當然也知道，單純替自己解套，會引發反彈。加上國會助理工會中，有許多幹部本來就在藍營立委辦公室服務。所以，為了安撫這群助理，牛煦庭版應該是在和他們討論之後，納入了專業加給、資深加給、在職進修補助、結婚補助這些助理權益。問題是，這些加給只是遮羞布，把助理費當成立委補助的邏輯，還是沒有改變。

王婉諭示警：「未來修法通過，國會助理並不會因此變得更有保障。反而卻因為一些『加給』，失去了『助理費必須專款專用、依法核銷』的精神。而且，國會助理的問題，從來不只是貪腐。因為公費助理，是實際接觸立法院運作、政策協調、資訊流動的關鍵人員一旦助理費缺乏外部監督，助理名單與實際工作內容都無需查核，就會出現嚴重風險：不當勢力滲透、黑金介入、境外勢力透過人頭助理進入體制都是有可能的。各種施壓、關說與洩密，只會變得更加猖獗。」

王婉諭表示：「說到底，國會助理真正需要的，是一部完整的專法。這部專法，裡面應該要明確規範：聘用資格與程序、工作內容與職權範圍、薪資結構與加給制度、核銷與查核機制、勞動保障與申訴管道。但這些制度化改革，對國民黨來說顯然不重要。之前司法委員會排審《立法院公費助理任用法》，結果最後也是草草了事。因為他們真正關心的，只有兩件事：同儕的官司，和每個月那57萬的助理費，能不能『名正言順』地放進自己口袋。」

王婉諭再次強調：「詐領助理費頻傳，該檢討的是民代自己，而不是助理費制度。為什麼多數正常的民代都不會犯法，而我們卻要為了違法的民代修法解套？請國民黨停止這種自肥的修法，不要為了一己自私，趕在過年前三讀通過，卻因此葬送多年的國會民主。我也要呼籲之前表態堅持『專款專用』的民眾黨，請拒絕與國民黨同流合污，守住最基本的底線。誰在為人民謀福利，而誰又在為自己找利益，台灣社會都看得很清楚。」

