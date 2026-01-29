國民黨再爆內鬥 賴苡任遭控「踩著人家的屍體」、「出賣同志」

國民黨台北市議員第一選區（士林北投）擬參選人賴苡任。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨台北市議員擬參選人賴苡任昨遭同黨的台北市士林區義信里長許立丕列出9大罪狀檢舉，指控其以不實言論詆毀國民黨、當「爪耙子」出賣國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹 。賴苡任則出面反批許立丕態度匹變，並自稱清白。對此，許立丕痛斥賴「踩著人家的屍體，來造成自己的聲量」，今（29日）更發出三點聲明，強調是為受傷的黨譽與受苦的同志爭取應有的公道。

去年發動罷免民進黨立委吳思瑤的罷瑤召集人賴苡任今年投入台北市士林、北投議員選戰。但許立丕向國民黨中央考紀會具名檢舉， 賴苡任在台北市黨部面臨司法追殺之際，為求自保所向檢方供述之內容多是推諉卸責，甚至當起「爪耙子」出賣同志，致黃呂錦茹等人陷入極度不利之處境，年邁的黃呂錦茹因而遭羈押長達3個多月，賴苡任荒腔走板，賣黨求生之行徑已嚴重損害黨之利益與聲譽，明顯違反國民黨章第36條之規定，應予開除黨籍爰向黨部陳情並具名檢舉。

賴苡任則出面喊冤稱，他先前才拜會過許立丕，雙方談話氣氛融洽，中間相隔兩個月，許的態度變化就如此之大，只有許自己清楚是什麼原因，暗指對方為市議員提名之爭才提出檢舉。賴苡任更稱，實話實說不代表傷害政黨，只要有開調查會議，要他去說明，人證、物證他都有，他自認是清白的。

許立丕則發出聲明表示，一、賴苡任確於去年11月12日曾來拜會，他對來訪者一向以禮相待，實為人之常情。賴苡任卻藉此來說嘴，暗喻他是前後或表裡不一之人，顯然是刻意誤導並扭曲別人的善意。試問，難道要如同賴苡任在罷免期間，對前去幫忙的志工們頤指氣使，擺出趾高氣揚的架式才是正確的態度？

聲明更表示，二、賴苡任在新聞稿中又故意提及他過去曾參與議員初選，以及現在是否要參選等事，同樣是刻意把對該檢舉誤導為選舉恩怨，也無怪乎有政論節目會誤解為「內鬥」。事實上，他並無意投入此次的議員選舉或初選，所有對賴苡任的檢舉內容，皆有憑有據，更是許多國民黨員心聲的反映。因此該檢舉根本與選舉或內鬥無涉，是為受傷的黨譽與受苦的同志爭取應有的公道。

三、 他是台北市士林區義信里的里長，全心全力投入里內的建設與發展，尤其是改善士林夜市的環境，以及成功舉辦多項行銷活動，都讓里民與商圈共存共榮。立丕是為里民服務，是為正義發聲，但絕不畏政治口水。

