國民黨出奇招 Rapper掌新媒體

國民黨公布新人事，由Rapper、音樂製作人王安國任新媒體部主任。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文上任後，陸續公布黨務主管人事案。最新一波人事案6日公布，新媒體部主任改由Rapper、音樂製作人王安國接任，先前傳出要出任新媒體部主任的林益諄則擔任文傳會副主委；由於王安國來自業界，鄭麗文找非政治圈的人加入黨中央幕僚群，成為黨內熱議話題。

林益諄過去曾任國民黨中央委員，也是國民黨基隆市前議長宋瑋莉的兒子，在鄭麗文競選黨魁期間曾協助管理社群，負責製作短影音和AI照片，因此黨中央曾計畫由他接下新媒體部主任一職，但考量他需跟隨鄭麗文行程，恐怕分身乏術，因此新媒體部改由王安國主掌。

王安國在Instagram、臉書分別擁2000多、4000多名粉絲追蹤，曾當過保險業務員，在社群自我介紹寫道：「自稱Rapper、詞曲創作人、編曲人、製片人、音樂製作人」，黨務人士普遍對他不太熟悉。

此外，國民黨立委牛煦庭、議員江怡臻接任黨發言人，2人皆屬黨內中生代，論述能力受肯定；考紀會主委由張雅屏擔任、青年部主任由李昶志擔任，兩人則是國民黨前主席洪秀柱時期人馬；張雅屏在洪秀柱任黨主席時曾任副祕書長，李昶志則曾任洪秀柱辦公室發言人。

國際部主任則為黨揆選舉期間支持郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜，董有著清新外表，學歷亮眼，曾傳出將參選2026台北市議員，被視為是新生代美女刺客。

國民黨今（7）日上午將舉行記者會，正式宣告新團隊上線，並號召黨員回流。