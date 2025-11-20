國民黨切割何鷹鷺！她質疑鄭麗文為何就沒事

▲原國民黨中常委何鷹鷺日前前往黨中央說明時，被中央黨部的人阻擋。（圖／翻攝自直播畫面）

[NOWnews今日新聞] 國民黨中常委何鷹鷺因穿有毛澤東頭像的衣服、拍抖音談論促統言論，遭國民黨考紀會日前宣布將予以停止黨職處分。對此，科技專家許美華昨（19）日指出，何鷹鷺的言論跟黨主席鄭麗文說：「要讓台灣人自豪地說出我是中國人」，有什麼不同？國民黨的停職處分是雙標且冷血。

許美華昨發文表示，其實她滿意外國民黨會斷然出手，用停黨職切割中配何鷹鷺，這是不是代表國民黨還是很多正常人，知道台灣拒絕被統是最大共識，並沒有全黨跟著鄭麗文一起發瘋？

許美華認為，何鷹鷺地直播從裝扮到內容，都讓人覺得很好笑，後來才知道原來是一位中配。她穿著印有毛澤東的上衣高喊：「我是中華人民共和國的兒女」、「所以我肩負重任就是早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一」，她說這話，跟鄭麗文說：「我們都是中國人」、政見是「要讓台灣人自豪地說出我是中國人」，有什麼不同呢？

許美華指出，國民黨考紀會，居然因為何鷹鷺拍促統片，在河道上被嘲笑被罵爆，就把她停黨職處分，真是太冷血了！國民黨考紀會如果對鄭麗文講話沒有意見，就沒理由處分何鷹鷺，如果何鷹鷺發言有問題，鄭麗文為何就沒有事？這不是雙標是什麼？

許美華提到，不過，今天何鷹鷺跑去國民黨中常會喊冤，牽拖民進黨就真的太超過了。明明是國民黨中央切割她，結果她說是民進黨炒作，只是以為國民黨會維護她，結果第一時間被賣了「心涼」，還說：「民進黨嚴重限制了我的言論自由或民主自由」。被自己的黨停權，然後說民進黨害的，去找自己的黨，不要牽拖別人。

許美華也說，最後要請內政部、陸委會關心何鷹鷺這個中配的不當言行個案。雖然何鷹鷺堅稱自己的言論沒有違反國家法律，也沒有危害台灣人民生命安全，她做的一切是為千千萬萬兩岸人民著想，而且還很聰明地說，她沒有叫中國用武力解決台灣，她主張和平。但是，這樣高調地喊「大陸祖國」，跟被申請解散的統促黨一樣整天喊統一，還說自己祖國是中華人民共和國，這樣是可以的嗎？

而且，許美華認為，何鷹鷺還說自己在各種政治場合出錢出力「上街給車馬費」，她的錢從哪裡來？背後是不是來自她的祖國？真的值得好好查一查。

