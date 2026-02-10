國民黨初選登記剩1天！陳見賢「率先交報名表」徐欣瑩也來…參加記者會

記者張浩譯、羅欣怡／新竹報導

國民黨新竹縣長人選2強相爭，黨內初選確定採「七三制」，今（10日）上午10點，副縣長陳見賢正式到黨部登記初選。對於外傳徐欣瑩會不會脫黨參選，陳見賢則表示「不予置評」。

陳見賢、徐欣瑩日前都在期限最後一天領表，照國民黨規定，必須在11日前向黨部完成登記。陳見賢在大批鄉親簇擁下，上午10點準時到國民黨新竹縣黨部完成提名登記，前縣長邱鏡淳也到場支持。

陳見賢對於徐欣瑩脫黨參選的傳聞，表示「不予置評」。（圖／翻攝畫面）

陳見賢表示，今天是一個重要時刻，身為黨員的他，就必須遵守黨內的制度與規矩，所以今天他如期來參加黨內的提名登記，就是希望完成初選程序，也對持續端出政見，讓大家共榮共好。

廣告 廣告

對於外界傳聞徐欣瑩可能脫黨參選，陳見賢說，這個問題他不知道怎麼回答，「我們就是守規矩、照制度走的人，至於其他的人要怎麼做，那是他個人的行為，他不予置評。」

立委徐欣瑩（前排右3）今（10日）在新竹市參加記者會。（圖／翻攝畫面）

媒體追問，關於最近民調首次超車，甚至在與徐欣瑩兩人的比對也大贏？陳見賢謙虛表示，民調是瞬息萬變的，民意如流水，距離選舉還有一段時間，「我們會持續地努力」。

更多三立新聞網報導

2026新竹縣長藍白合？柯文哲認了「會與國民黨協調」：細節中央黨部決定

新竹縣長最新民調曝光！鄭朝方緊追徐欣瑩約5％ 稱霸「這2族群」

快訊／國民黨新竹縣內鬥！初選領表今截止 徐欣瑩、陳見賢都拿了

民調／新竹縣藍營內鬥！陳見賢逆轉超車徐欣瑩 差距曝光

