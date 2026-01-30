國民黨初選「新人」認定標準遭疑 滿志剛以綠營規則對照「這兩人」爭議
[Newtalk新聞] 2026年地方選舉時程逼近，各政黨除了縣市長人選佈局外，市議員的初選提名也如火如荼進行，國民黨日前通過相關辦法，延續過去「N＋1」制度，確保新人參選空間，根據辦法規定，35歲以下、首次參選的青年，最高可獲得100％民調加權。
對此，國民黨台北市松山、信義區市議員參選人滿志剛今（30）日透過臉書發文，談及此次黨內初選制度及自身未獲加權情況，表示雖然尊重制度安排，但仍感嘆加權制度是否等同真實民意支持，並強調將以實際走訪基層、累積信任方式爭取選民支持。
滿志剛表示，依照此次初選辦法，自己已在同一選區第二次參與初選，不被認定為新人，因此「沒有加權，一分都沒有」。他也指出，制度既然如此安排，他選擇尊重並接受，但心中仍難免思考，一通被加權放大的電話，是否真的等同兩到三通來自真實支持者的電話。
滿志剛進一步比較不同政黨制度指出，民進黨是由現任與新人共同參與初選，新人加權上限為20%，且只要曾參與任何公職選舉，不論選區，便不再視為新人；而國民黨則保障現任優先提名，新人彼此競爭，但新人初選加權幅度最高可達100%。
國民黨在台北市松山信義選區的現任議員有議長戴錫欽、秦慧珠、詹為元，由於徐巧芯、王鴻薇都相繼擔任立委，席次空缺下來，目前有意爭取初選的，除了滿志剛捲土重來之外，還有前國民黨發言人楊智伃、李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮。
滿志剛的質疑在所謂「新人」定義上，國民黨沒有明確認定，不論是楊智伃、李明璇都曾代表國民黨參與選舉，楊智伃曾被前主席朱立倫提為全國不分區立委，而李明璇則是於2024年參選高雄市的立委，對戰即將參選高雄市長的賴瑞隆。
滿志剛表示，面對現況，他只能選擇走一條較為辛苦卻踏實的路，「沒有加權，就用雙腳補；沒有放大，就用時間換；沒有捷徑，就一次一次，走進地方、走進人群。」
他強調，真正能帶進年底投票箱的，不是制度賦予的加權，而是一次次握手、一次次傾聽，逐步累積的信任。他也向選民喊話，希望獲得松山信義地區選民真實而堅定的支持，並承諾將持續站在第一線為民服務。
