「國民黨別太高估自己」又酸蔣騙票 親藍粉專嗆柯文哲：要戰沒人怕你

柯文哲發言猛踩國民黨痛處，藍白合出現變數。（鏡新聞）

民眾黨前主席柯文哲18日表示，大罷免結果32比0，相信很多人都是為了救他才去投票，「我的意思是，國民黨不要太高估它的實力」，又批台北市長蔣萬安的免費營養午餐政策是在騙票。親藍粉專「政客爽」今（19日）狠嗆柯文哲：「要合作，大家就講話客氣一點，要開戰，說實話也沒人怕你。」

「政客爽」將砲口對準柯文哲，要評論營養午餐免費，可以從多個面向去分析利弊，但一句「騙選票」基本上就是直接貼標籤攻擊「所有實施營養午餐免費的縣市長」，連高虹安也罵進去，也提到民眾黨主席黃國昌2週前才力挺免費營養午餐政策，質疑柯：「是連黨主席的臉也打就對了？你意思是黃國昌跟高虹安在騙選票嗎？」

政客爽表示，國民黨沒有在柯文哲落難時落井下石，柯獲釋時也沒有酸「假老二褲子穿了沒」、「總統大選民調不是要算總帳嗎」，諷刺柯總統大選時聲稱民調第二，投票結果卻是侯友宜贏了7%，打臉柯的「數據研究」。政客爽也批評柯文哲說大罷免是為了「救阿北」才去投票，直言把非藍非白的公民強行變成柯粉，簡直荒唐至極。

政客爽強調，政治合作是互相，不是靠貶損合作方來捧高自己，且直到現在仍有許多藍營支持者看柯文哲不順眼，「很多只是從『討厭』變成『不願意批評』」，要柯文哲不要忘記藍營過去聲援及幫核三拉票的幫助，不滿喊話：「要合作，大家就講話客氣一點，要開戰，說實話也沒人怕你。」





