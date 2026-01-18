國民黨別高興太早！媒體人曝南二都選情「驚人變數」

2026選舉競爭逐漸白熱化，媒體人羅旺哲認為，在野黨要提高警覺了，因為隨著民進黨初選結束，綠營恐將要團結在一起，尤其總統賴清德有南二都丟不得的壓力，不然將會面對逼宮危機。

羅旺哲昨（17）日在政論節目《新聞大白話》中指出，他直言在野黨要提高警覺了，無論選舉當中有任何分裂、歧見，他看起來綠營恐將團結在一起，民進黨真的會分裂嗎，還是有其難度在。

羅旺哲認為，尤其高雄、台南是賴清德的本命區，若南二都在2026選舉中丟掉，賴勢必會被黨內逼宮，到時賴2028沒辦法選。如2018年時，前總統蔡英文丟掉高雄，賴清德隔年就挑戰蔡。對於賴來說，這局都不能丟，雖然民進黨南二都初選結果，或許還有些人還有情緒在，但表會看起來仍會團結，因此在野黨仍不能大意。

面對2026很有可能團結的民進黨，羅旺哲強調，在野黨不能掉以輕心，即便民調都領先，結果也很難講。去年大罷免時，英系沒有回歸，如今若英系回歸，國民黨在2026選舉要提高警覺。

