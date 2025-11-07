國民黨刪立院總召兩年一任內規 傅崐萁可望續任

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁將在本會期、明年1月屆滿，根據國民黨立院黨團內規，總召「連選得連任一次」，任期最長兩年，若想修改規定，必須在黨團大會提案討論。國民黨團書記長羅智強今日表示，上午有38位國民黨立委共同提案，比照民進黨、民眾黨，解除總召只能兩年一任的黨團內規，已經修正通過。

根據「國民黨立法院黨團組織運作規則」、「國民黨立法院黨團總召集人、書記長、首席副書記長選舉辦法」規定，總召「連選得連任一次」(任期最長兩年)，想要修改此規定，必須在黨團大會提案討論。今日該規定刪除後，傅崐萁可望續任。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃國昌昔談年改「退休整天睡覺拿9成薪公平嗎？」她嘆：如今感到悲哀

強闖年金反改革！國民黨PO文稱為「培養人才」 神邏輯遭網灌爆

新聞360》盧秀燕慘了？他揭「防疫失控真相」爆台中人心聲：聽到全是罵

自由說新聞》歐重磅挺台、藍委瞎扯這幕挨轟！微博「抗拒回歸原因」瘋傳

