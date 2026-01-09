國民黨前中常委驚傳辭世！享壽75歲 國民黨證實了

國民黨前中常委姚江臨今（9日）辭世。（圖／翻攝自陳克威臉書）





國民黨前中常委姚江臨今（9日）辭世，享壽75歲。國民黨證實消息，表示姚江臨今晨安詳離世，並肯定他一生全心投入黨務，為國民黨的發展與組織團結付出巨大心力。國民黨青年部前主任陳克威也在臉書發文悼念：「讓我們一起懷念並熱鬧地陪國民黨最機車的中常委，下台一鞠躬。」

姚江臨突傳辭世 享壽75歲

國民黨今（9日）證實姚江臨辭世，並表示他平日為人謙和、處事公正，對後進悉心指導，對同志真誠以待，是黨內公認的模範人物。姚江臨生於1950年，曾歷任台灣電力工會理事長、台電勞工董事，並在國民黨青年部擔任多項重要職務，長期投入黨務。

姚江臨過去曾擔任韓國瑜總統競選總部副總幹事，對黨內事務熟稔且全力投入。國民黨青年部前主任陳克威在社群平台分享回憶，感性表示：「辛苦了，走完人生這條路，不得不給您奇幻的人生熱烈的喝彩」並呼籲所有人一起懷念這位「國民黨最機車的中常委」。

陳克威回憶姚江臨

陳克威透露，姚江臨一向對黨忠誠，即便國民黨曾讓他失望，他仍不離不棄。一次私下抽菸聊天時，陳克威好奇問他為何如此堅持，姚江臨淡則回應：「或許骨子裡DNA就是國民黨！」陳克威回憶，自己並非工會體系出身，但跟隨姚江臨，學到什麼是真正的政治參與，以及基層力量的可貴。

他形容姚江臨總是穿布鞋、騎機車出席各種會議，即使身處廟堂之高，也保持樸實風格。除了政治熱情，姚江臨的致辭風格也令陳克威印象深刻，陳克威表示，每次公開場合，姚江臨都會反覆練稿，但上台時往往不照稿，「但您特殊的人格魅力與肢體動作，還是能擄獲全場的掌聲」並在文末向姚江臨喊話：「辛苦了！」

