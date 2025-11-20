國民黨前發言人稱民防手冊這點「最好笑」 網揪是「師法瑞典」痛批水準差

國防部宣布將普發全民國防手冊到全台各家各戶，引發在野反彈；國民黨前發言人李明璇就直言，該政策已經引發基層不滿。（資料照片／鄒保祥攝）

國防部宣布將普發全民國防手冊到全台各家各戶，引發在野反彈；國民黨前發言人李明璇就直言，該政策已經引發基層不滿，她並揪出其中段落寫著「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息」，稱其「最好笑」。不過，有網友點出這是師法瑞典，痛批該說法就是水準差。

李明璇近日指出，賴清德政府最近端出民防手冊，說是要教大家如果老共打來怎麼應變。結果引發里幹事抱怨、里長搖頭，基層全部炸鍋；因為中央一紙命令，就把最吃重的行政人力往下丟，里幹事要親自發手冊投遞信箱、要面對里民疑惑，還要幫中央搞恐嚇宣傳。

李明璇透露，里長怒批「亂花錢印一大堆廢物！」這讓她不禁直呼，這個政府最會的不是保護人民，而是「恐嚇人民」。國防預算年年狂漲、武器採購爭議一堆，平常不做實事，以為一本手冊印好，好像就能抵擋飛彈一樣。「只會不斷製造恐懼，拉高緊張恐慌，強迫人民活在敵意與焦慮裡」。

李明璇強調，真正負責任的政府，除了強化防備，更要降低風險，而不是利用戰爭兩個字來操作選票。講白了，賴清德不是在防老共，而是在防自己的支持度下降。更荒謬的是，這次手冊的改版，就是為了加上賴清德的「親筆簽名」，賴清德把自己的簽名當成一種信仰，真是讓人啼笑皆非。

李明璇並點出，民防手冊中寫到「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息」，這是最好笑的。她酸說「不是投降就代表輸喔！不是舉白旗就代表投降喔！」

不過，有網友就點出，民防手冊中該段落，其實是師法瑞典。瑞典的民防手冊內頁，同樣寫著，「如果瑞典遭到其他國家攻擊，我們永遠不會放棄；所有關於抵抗已經停止的消息，都是假的」這也讓網友痛批「中國黨就是充斥這種水準差的爛角色」。



