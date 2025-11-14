國民黨副主席張榮恭會面國台辦主任宋濤：兩岸關係主角是人民

國民黨副主席張榮恭進行為期3天的訪問大陸行程，今（14）日在上海和平飯店會見國台辦主任宋濤，宋濤在會中強調反對台獨與外部干涉，對日本涉台言論表達強烈立場，張榮恭則表達堅守九二共識，兩岸關係主角是人民。

張榮恭、宋濤14日會面。（圖／中央社）

此次張榮恭與宋濤會面地點「和平飯店」具有特殊歷史意義，曾是1998年辜汪會談的舉辦地。張榮恭與宋濤的會談閉門舉行，僅開放媒體拍攝約10分鐘。

宋濤致詞時先祝賀張榮恭就任，並提到大陸領導人習近平10月致電國民黨主席鄭麗文當選，肯定國共兩黨在九二共識基礎上推動兩岸和平發展的成效。宋濤指出，只要堅持九二共識，台海局勢就能和平穩定，大陸願與國民黨相向而行。

宋濤特別表示，日本首相高市早苗近日就涉台問題公然發出挑釁言論，陸方絕不容忍，若日本介入台海事務，必將迎頭痛擊，徹底粉碎他們的圖謀，對一切外部勢力企圖打台灣牌，14億中國人絕不答應。

張榮恭致詞時則表示，此行是他就任副主席後首次訪問大陸，鄭麗文已在回覆習近平的電文中明確表示堅守一個中國原則的九二共識，兩岸雖存在政治分歧，但應「求同存異、擱置爭議」，堅持九二共識、反對台獨，兩岸關係才能和平發展。

張榮恭強調，只要生活在台灣，不論先來後到都是台灣人，台灣每個人都姓中國姓，都講中國話，都過中國節日，都敬中國神明，所以道道地地的台灣人，也應該是堂堂正正的中國人，台灣人追求的是台海和平穩定，近年台海局勢變化引起國際人士關注，但兩岸關係主角是兩岸人民，兩岸人民站在民族認同的基礎上共同推進兩岸關係和平發展，那就不勞國際人士關切，因此國民黨在新一屆領導班子成立後，將更加堅定原有的兩岸政治基礎，持續推動兩岸和平與交流。

