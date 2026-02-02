國民黨副主席蕭旭岑率團抵北京 指兩岸關係如冬日回暖

▲中國國民黨副主席蕭旭岑偕同國民黨智庫副董事長李鴻源率團抵達北京，參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。

【記者 張達威／台北 報導】中國國民黨副主席蕭旭岑率團出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，今（2）日中午抵達中國大陸北京，一行人下午抵達下榻酒店。蕭旭岑受訪時表示，到了北京感受到冬日暖陽，如同兩岸關係的回暖，在國共兩黨的努力之下，一定會讓兩岸關係積極回暖，雖然目前仍處於相對冰封的狀態，但是暖意已經顯露出來，這是很好的現象。

蕭旭岑指出，感謝中共中央台辦大力的支持，國共兩黨暌違了將近10年，正式重啟重要論壇智庫的對接，意義重大。鄭麗文主席交付任務，第一要努力重啟兩黨之間的溝通平臺，同時也帶著臺灣的產業以及各個專業領域的專家學者來，希望能夠和大陸的朋友們積極的討論，凝聚共識，互相合作。

廣告 廣告

蕭旭岑也否認此行可能影響到未來國民黨選舉，他強調，臺灣許多民調，特別是聯合報等重要媒體的民調，支持兩岸恢復溝通交流的民意都將近9成，顯示這是臺灣的主流民意，黨內同志也都非常瞭解與支持。

中國國民黨副主席蕭旭岑偕同國政基金會副董事長李鴻源今（2）日上午率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑行前在桃園機場受訪時指出，此行主要是為了臺灣產業及臺灣百姓，中國國民黨要當臺灣產業的溝通者，要當臺灣老百姓的保護者，要當兩岸和平的締造者，這是國民黨此行的重要使命。

對於此行行程規畫，蕭旭岑指出，此行主要參加國共兩黨智庫間對接的論壇，重點是明天整天的論壇，後天會到北京清華大學參訪，今晚訪問團會出席中央台辦的晚宴。

談及此行是否涉及政治議題，蕭旭岑表示，這次論壇出席者都是專業領域的專家學者，針對觀光、精密機械、醫療及能源、防災等面向跟對岸進行交流，凝聚共識彼此合作；至於是否會見對岸官員，則尊重主人的安排，客隨主便。

蕭旭岑也指出，鄭麗文主席提及大陸是我們的親人，中華民國憲法規定，我們跟大陸本來就不是兩個國家，從歷史文化、血緣跟情感，我們跟對岸本來就不應該切割，兩岸當然是親人，只是在政治上的分歧還沒有解決。

李鴻源也說明，此行團員大部分都不是國民黨員，都是專家學者，及相關領域團體的理事長、秘書長等，要談的都是專業面向，從水利、防災、到人工智慧與精密機械、醫療及觀光旅遊等，都是臺灣目前需要突破的地方。

李鴻源強調，臺灣有強項與弱點，大陸亦然，彼此有很多互補的地方，希望透過這樣的交流平臺良性互動，除了希望替臺灣的業者帶來一些生意，更重要的是要彼此互相瞭解，減少歧見，慢慢營造和平的氛圍，應是這一次論壇的主要目的。（照片翻攝畫面）