國民黨力推修法解套救國團？黃國昌點2爭議

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌透露，針對《不當黨產條例》修法闖關，民眾黨還在研議。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨近日在立法院力推《不當黨產條例》修法闖關，遭質疑是替救國團、婦聯會等團體解套。對此，民眾黨主席黃國昌今（5）日受訪被問及是否有和國民黨溝通？他指出，這次修法有2個爭議點，民眾黨內部還需要時間研議和討論。

藍委游顥近期提案修改《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，在「附隨組織」的定義中新增「曾隸屬於國家者，不在此限」，被視為是幫救國團與婦聯會解套，此案在立法院已逕付二讀，甚至近期傳出將闖關三讀。

針對該條例修法，黃國昌今指出，民眾黨內部還在研議和討論，因為這次提出的修法有2個部分，包括但書排除，指的是如果黨產曾經隸屬國家，是國家的團體，還可被當成黨產嗎？

黃國昌接著指出，第二個爭議點是本來的條文是財務、人事、業務，如果三者擇一有受控制就算不當黨產，現在若要修法把「或」改成「及」，雖然只改1個字，影響範圍會改變，哪些團體會受到影響？是否具備正當性？就是相當複雜的問題，還需要時間研議和討論。

