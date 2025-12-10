國民黨助理費修法圖利自己？律師：自肥每年780萬恬不知恥

國民黨立委陳玉珍。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍等人推動中央及地方民代助理費除罪化等多項修法，引發爭議。對此，律師黃帝穎表示，國民黨立委修法自肥每年780萬，恬不知恥，「立委貪污助理費除罪違憲，社會唾棄，牴觸大法官釋字第299號，藍委違憲慣犯」。

陳玉珍提案，要將立院編列公費助理費「直接發到立委手中」，授權立委統籌運用且免檢據核銷，更要將縣市議會的議員助理納入適用。這一舉動引爆全台民代助理不滿，因此舉將讓助理薪資完全被立委掌握，不僅失去自主性，也變相壓縮薪水，且這些錢都將流入立委自己口袋內，立法院助理工會副理事長田飛生今（10）日表示，目前約有250多名助理參與連署呼籲撤案。

黃帝穎今透過臉書發文提及，國民黨立委陳玉珍提案「民代貪污助理費除罪化」，竟有28位國民黨立委連署，將助理費改匯入民代帳戶，且完全由民代支配，甚至載明「不受貪污罪或刑法規範」，讓民代貪污「就地合法」，引爆社會與助理公憤！

他提到，大法官釋字第299號解釋理由書中揭示「中央民意代表之待遇或報酬，無論名稱為何，均涉及人民之納稅負擔，且為國家之重要事項，應視其職務之性質，分別先以法律規定適當之項目與標準，始得據以編列預算支付之。」

黃帝穎痛批，「國民黨立委修法自肥每年780萬，恬不知恥」，國民黨立委提案修法將助理費改匯給立委，立委實質獲取每年增加780萬元公帑，違反釋字第299號解釋「先以法律規定適當之項目與標準，始得據以編列預算支付之」意旨，顯然違憲，尤其貪污助理費除罪，更違反公平正義原則，悖離人民是非對錯常識，國民黨修法自肥恬不知恥，當然被社會唾棄！

