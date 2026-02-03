國民黨包場看《冠軍之路》 網讚：只有棒球才能團結台灣人

國民黨青年事務發展委員會攜手財團法人和平青年團包場看《冠軍之路》。（翻攝自臉書@國民黨青年團）

近期有不少國片掀起熱潮，包含講述白色恐怖的《大濛》票房破億、賺人熱淚的《陽光女子合唱團》票房破4億元，而紀錄片《冠軍之路》則是逼近8千萬，而《冠軍之路》的導演龍男·以撒克·凡亞思為民進黨立委蘇巧慧丈夫。國民黨青年事務發展委員會攜手財團法人和平青年團包場看《冠軍之路》，網友感慨「只有棒球才能團結台灣人啊」。

國民黨青年事務發展委員會1日舉辦電影《冠軍之路》欣賞會，新北市文化基金會董事長李德維指出，他在立委任期內致力推動獎金與後勤強化，主讓政府得作為運動員最強大的後盾，使之無後顧之憂。青年和平團董事連勝武也表示，未來將持續以具體行動支持體運與青年發展，做台灣體育及青年最堅實的夥伴。

「回顧感動瞬間，為台灣之光加油喝采！」國民黨青年團今（3日）於臉書粉專提及2013年台灣隊差1顆好球就能贏日本，「十年後，中華隊帶著悔恨的淚水回來了！那一晚，陳傑憲的三分炮和林家正的陽春炮向世界證明台灣棒球的崛起，接球振臂再見雙殺至今仍歷歷在目，不被看好的中華隊扣倒了巨人，創造了歷史！」

「台灣首次在職業等級成棒國際賽登上國際之巔！」青年團表示，「我們想要延續這個感動，同時也要鼓勵更多的青年朋友，不只要熱愛棒球，更要持續關注台灣體育，讓我們能夠走得長遠。」前中華職棒球星「金臂人」黃平洋教練勉勵青年永不輕言放棄，在面對壓力之時，如何共處並尋求進步，不僅是在棒球場上，更是人生的重要課題。

青年團提及，在映後座談中提及酸民文化，「從賽前一面倒不看好，到前進東京後網上洗版的中華隊道歉表，這些都告訴我們，支持中華隊，永遠做這些在國際賽場上馳騁的台灣英雄最強大的後盾，正是廣大台灣球迷最迷人的場景。最後也呼籲青年們，在3月5日世界棒經典賽一起做台灣隊的最強應援團，「讓台灣始終被世界看見」。

貼文網友紛紛留言表示，「只有棒球才能團結台灣人啊，棒球能讓台灣人不分黨派、種族或政治立場一同為台灣加油」「希望加入黨中央，為黨做事」「導演敘事的拍法真的很厲害！」

