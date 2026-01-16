國民黨協調台中市長人選未定案 江啟臣表遺憾楊瓊瓔要再協調

國民黨協調台中市長提名人選，立法院副院長江啟臣盼一月底前能確定人選，立委楊瓊瓔則回應，靜待黨中央第二次協調和初選方式。（圖片來源／江啟臣、楊瓊瓔臉書）

國民黨今（16）日針對台中市及宜蘭縣長人選展開協調，在台中市部分，經2個小時討論後，對於出線方式仍未達共識，立法院副院長江啟臣會後期盼，能在一月底前能確定人選，立委楊瓊瓔則回應，靜待黨中央第二次協調和初選方式。

由於雙方協調未果，國民黨組發會主委李哲華日昨即表示，台中市預計採取「類初選」模式，透過內參民調決定勝負，宜蘭縣亦擬比照此一模式辦理。

國民黨誰能接下台中市長盧秀燕的棒子備受矚目，不但是今年選戰「決戰中台灣」指標 ，更居2028年總統大選關鍵地位。

由於民進黨已經徵召立委何欣純出征力求翻盤，藍營人選遲未底定，令地方基層感到焦慮。

決戰中台灣關鍵，是否「類初選」要再喬

同時，根據「ETtoday」最新民調，江啟臣的支持度達48%，高於楊瓊瓔的16.3%，如果藍綠對決局勢下，江能領先何欣純18.6%，楊領先則會縮小至6.6%。

國民黨提名是採取「先協調、後初選」的機制，分為內參民調，以及黨員投票與全民調各占30%、70%，甚至是全民調等可能方式。

李哲華說明，盧秀燕在8年前曾與江啟臣曾透過「類初選」方式產生人選，「盧江模式」即以「內參式」民調決勝負。

藍營強調，目前包括盧秀燕在內的地方人士都認為這是最好的協調方式，但是楊瓊瓔在今日協調時似未對此鬆口。

江啟臣籲月底前定案，楊瓊瓔盼團結勝選

江啟臣打「盧秀燕牌」表示，基層對於市長提名人選未定感到焦慮，期盼黨中央盡快決定人選，盧秀燕呼籲在一月底前決定，「我是贊同和支持這樣的方向」。

江啟臣指出，比較失望和遺憾的是今日協調「沒有達成共識」、「黨中央要再多加努力」，他不知道下次協商會定在何時，但是不能一直拖，希望在一月底前底定人選，對支持者才是一個交待。

楊瓊瓔則回應稱，非常感謝黨中央協調，會中有充分交換意見，她主張以公開公平方式進行，願再進一步溝通，尋求最大共識 ，並且期盼黨中央確保程序正義，「以團結姿態迎接挑戰和勝利。」

楊瓊瓔並表示，市民利益永遠是第一，靜待黨中央通知第二次協調初選模式，至於要採取何種民調模式，她則聲稱，並不確定，但會達成最大共識，並且視黨中央的規劃而定。

