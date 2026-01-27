國民黨協調新北市長人選 初選最晚2月15日出爐

（中央社記者黃旭昇新北27日電）國民黨新北市黨部主委黃志雄今天表示，本月底前將與台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然協調下屆新北市長選舉人選；若協調未果將進入初選階段，提名人選最慢2月15日出爐。

下屆新北市長選舉，中國國民黨可能參選人包括台北市副市長李四川和新北市副市長劉和然。國民黨本週進行提名協調，外界關注雙方是否會面及協調進度。

國民黨新北市黨部主委黃志雄晚間接受中央社記者電訪表示，不拘形式協調，目前，與雙方保持良性的聯繫。協調方式、時間、地點，將尊重當事人意見，整體目標是整合共識、爭取勝選。

廣告 廣告

至於協調過程中，是否會邀請其他的人列席，黃志雄說，會尊重李、劉彼此的意見。見面後，也會讓大家提出各自的想法、態度，並提出黨中央、有意參選者的內部參考民調，與各界的民調數據，作為良性溝通的基礎。

黃志雄說，最理想狀況當然是良性協調，且圓滿順利完成整合；若彼此意見相左則將將依照黨內機制進入初選，「提名人選最慢將在2月15日，農曆春節前出爐」。（編輯：林恕暉）1150127