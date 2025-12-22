國民黨南市長 看好謝龍介 陳以信退出

前立委陳以信宣布退出國民黨台南市長初選，國民黨立委謝龍介隨即在臉書貼出訊息，並感謝陳以信玉成，攜手光復台南。

記者黃翠娟、林雪娟∕台北、台南報導

爭取國民黨台南市長提名參選的前立委陳以信二十二日在中央黨部宣布退出並強調，立委謝龍介仍是國民黨台南市長最強候選人，他願全力協助以贏得勝選。謝龍介回應表示，國民黨是一個團結的家庭，大家並肩作戰、共同承擔，感謝以信玉成，攜手光復台南。

陳以信指出，雖然他在兩個月內民調已有顯著成長且爭取到不少中間選民的支持，但黨中央的內參式民調結果顯示，謝龍介仍是黨內最強候選人。

陳以信指出，在與黨主席鄭麗文會面後，他願即日起停止爭取提名的動作，誠心祝福謝龍介獲得提名，並在未來一年選舉過程中，會不計任何角色協助謝龍介贏得勝選。

陳以信說，參選過程中他秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，他已證明確實做到，他提出四十項政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，他願提供謝龍介考慮採納。下個月他也會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，也會持續深耕基層，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會。

陳以信說，感謝這段期間許多市民朋友的支持與期待，也呼籲所有支持他的市民朋友也完全轉化支持謝龍介，他相信只有政黨輪替才能真正翻轉台南、改變台南。

對此，謝龍介表示，由衷敬佩以信兄，向其氣度與理性，致上敬意，也感謝其投入，讓台南藍軍選情看到希望與突破，這是更多更大責任交付，他將凝聚黨內力量，全力爭取中間選民支持，以正派、正直的精神，迎戰民進黨，完成政黨輪替。

謝龍介強調，二０二六年光復台南，三十四年拚一次政黨輪替，絕對是硬仗，最後的對手，不會是被印在選票上的民進黨市長候選人，而是把台南市民視為禁臠的賴清德總統，如今獲得以信的支持，踏出藍軍團結成功的第一步，他也懇請台南市民與他一起整裝待發，負重前行！