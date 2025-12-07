國民黨南投縣黨部慶祝131週年黨慶大會暨暨主任委員布達

國民黨主席鄭麗文、許淑華縣長等人與黨齡七十資深黨員於黨慶中共切蛋糕慶祝。(記者蔡榮宗攝)

▲國民黨主席鄭麗文、許淑華縣長等人與黨齡七十資深黨員於黨慶中共切蛋糕慶祝。(記者蔡榮宗攝)

中國國民黨南投縣黨部(七)日上午於南投市舉行「中國國民黨一三一週年黨慶大會暨表揚活動」，同時舉辦新任縣黨部主任委員布達，活動隆重溫馨，超過四百五十位地方黨務幹部與基層黨員踴躍參加。會中除共同慶祝黨慶，也特別安排資深晉齡黨員表揚與新徵黨員入黨宣誓授證活動，以感謝長年支持黨務的義務幹部、忠誠黨員及充滿活力的青年朋友加入。

廣告 廣告

與會人員包含中國國民黨主席鄭麗文、副秘書長兼組發會主委李哲華、許淑華縣長、何勝豐議長、立法委員游顥兼縣黨部主任委員、立法委員馬文君、民眾黨麥玉珍立法委員、南投市張嘉哲市長、草屯鎮簡賜勝鎮長、國姓鄉邱美玲鄉長、集集鎮吳大村鎮長、中寮鄉廖宜賢鄉長及縣議員等黨公職民代，共同出席黨慶活動。

活動由青工會青年現場帶動唱率黨員大跳小蘋果，展現青春活力，黨主席鄭麗文、游顥、縣長許淑華、立委馬文君都被邀上台跳起扭腰擺臀，同時與黨齡七十的資深黨員一起切蛋糕慶祝國民黨一三一歲生日，鄭麗文並許下二0二六中彰投要開出紅盤，二0二八重返執政。

鄭麗文主席致詞表示，非常感謝游顥立委公務繁忙之際為著南投接下主委一職，今天來到南投看到我們新接任游顥主委的團隊年輕又有活力，希望在許淑華縣長帶領之下不忘初心遵循當時給予鄉親們的承諾，勤腳打拚服務地方，南投縣鄉親有目共睹國民黨的團隊是認真做事的，未來國民黨一定要大贏，感謝所有鄉親的力挺，我們挺過大罷免。接下來讓我們最優秀的許淑華縣長不但要競選連任還要高票當選，中彰投開出紅盤。

許淑華縣長表示，在縣長任內感謝所有鄉親黨員對我團隊的肯定，這一屆次已將縣府負債九十億還清，成為全國第一個零負債縣市，此外特別感謝游顥委員與馬文君委員對這一次財劃法的統籌分配稅款大力支持，明年將增加一百多億的預算，未來該預算不僅投入於縣政推動上及社會福利等都很需要委員們在中央爭取各項預算來建設南投、推動南投，也需要各鄉鎮市長及縣議員等對施政的支持與配合。

許淑華縣長更表示，明年除了競選連任外，對於十三鄉鎮市全壘打是我做大的目標，讓我們一同來努力。國民黨所提出的人選都是符合鄉親們的期待也是國民黨的驕傲，明年重中之重，無論如何大選都要支持國民所推出的人選，讓我們二0二八年重返執政。

游顥立委表示，接任主委後已規劃出五大重點計畫與願景，第一：明年過年前後完成十三鄉鎮市長最強候選人及縣議員提名作業；第二：讓基層黨員與黨中央能過透過縣黨部跟黨工服務基層黨員做最好的溝通橋樑；第三：提升新媒體功能針對南投縣黨部成立新媒體小組，未來重點輔選縣長、鄉鎮市長及縣議員候選人及黨的提名同志，全力配合許淑華縣長打出漂亮的一仗；第四：針對人才培育的部分，將成立國發院或革實院各式培訓班與未來投入基層輔選的幕僚營，辦理相關的研習訓練；第五：針對過去黃復興黨部退伍的前輩重視其對黨的付出及肯定，讓其瞭解之重要性與榮耀。

游顥說，自鄭主席上任後南投縣新徵黨員與回復黨籍的同志人數為一0一三人，並感謝潘副議長積極邀約新進同志入黨與資深黨員回娘家；相較近四年新徵與回復黨籍同志人數，成長超過十倍以上，可見鄭主席高人氣上任後讓黨員先進同志看見希望心之所向，期待鄭主席帶領國民黨勇往進前，重返執政。