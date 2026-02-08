國民黨卡關1.25兆軍購惹美國不滿 鄭麗文喊「被民進黨誤導」：問題在賴清德

民進黨政府提出1.25兆「國防軍購特別條例」，持續在立院被在野黨擱置，近日引發美方不滿，除AIT處長谷立言要求加速審查外，多位美國參議員更將矛頭指向國民黨阻擋軍購，國民黨主席鄭麗文今（8）日上午到屏東縣參加國民黨屏東縣長參選人蘇清泉拜訪基層活動時表示，美方得到的資訊有重大落差，被民進黨政府嚴重誤導，軍購案受挫問題癥結在總統賴清德，美方找在野黨是劃錯重點、找錯方向。

鄭麗文指出，她相信華府還是高度重視台灣整體戰略價值，但台灣陷入嚴重憲政僵局，年度總預算乃至軍購預算，都沒有辦法進到立院，問題癥結就出在賴清德，去年搞一整年大罷免，雞犬不寧，嚴重撕裂，從賴當選後從來都不接受「朝小野大」國會現況，透過不同政治鬥爭手段在杯葛國會，即便大罷免大失敗，賴都沒有幡然悔悟、自我反省，反而變本加厲，國會三讀通過法案、預算都一概不理，才造成史上第一個被國會彈劾的違憲總統。

鄭麗文表示，「解鈴還須繫鈴人！」如果美方的朋友覺得很緊急，如果賴清德真的覺得茲事體大，就應該放下偏執，停止無理取鬧、無謂的憲政對峙，如軍公教警消，關乎防衛韌性的重要族群待遇，才區區300億台幣，如果賴清德說，300億付不出來，那如何去答應美方超過一兆元的預算呢？這不是自相矛盾？若超過一兆預算都沒有財政困難，為什麼給軍公教警消三百億預算編不出來，這不是很荒謬嗎？鄭強調，美方找在野黨是劃錯重點，找錯問題的方向，只要能遵守立法院三讀通過的法案，那行政院提出的預算都能進到立法院。

另外對於國民黨副主席蕭旭岑批日前批谷立言「只比科長大一點」，卻對台灣內政說三道四，鄭麗文也解釋，我們是擔心下情能不能如實上達，重視每個可以跟美國溝通機會，她擔任主席三個月，來自美方智庫、學界、國會與官方代表，都非常積極溝通，經過她的溝通說明，大家能得到全貌，非常希望她能到華府跟大家更進一步對話。至於美方不滿在野黨阻擋軍購預算。鄭也說，大家多慮了，不需要過度解讀，一個軍購預算並不能代表整個台美關係。其中問題在於，中間有重大的資訊落差，很明顯，美方被民進黨政府嚴重誤導，國民黨希望美方真正了解台灣的現況。

