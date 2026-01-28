國民黨又雙標了！藍硬酸綠推新台幣改版浪費公帑 自己狂改17次裝沒事

新台幣睽違 24 年終於改版了。 圖：謝步智／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 中央銀行睽違24年啟動新台幣鈔券改版，引發國民黨跳腳，國民黨立委王鴻薇批民進黨只是為了把國民黨的政治人物從鈔票上移除，另一藍委賴士葆則批浪費公帑。但事實上，這僅是民進黨執政以來首次鈔券改版，國民黨自身執政改版17次，且多未讓民眾有選擇權，卻隻字不提。

中央銀行宣布新台幣改版，將揮別過去鈔券上的小學生等圖案，迎來「台灣之美」嶄新主題。已擬訂12項新版鈔券面額主題，開放民眾進行網路票選。新版鈔券設計不再納入政治人物，具意識形態爭議及政治崇拜意圖的孫中山和蔣介石都將不會再出現。

民國38年6月15日國民黨政府發行第一款新台幣，最小面值是一分券，規劃最大面值則是百元券，但當時國民政府兵敗如山倒，百元券一路拖到民國50年6月9日才正式發行甚至造成排隊領鈔亂象。後又陸續更動多次。

從中央銀行的歷年新台幣鈔券頁面可看到，民進黨執政時從未改過鈔券，此次改版已相隔24年，但國民黨執政卻狂改17次。前一次更新推出為新台幣千元票面。

