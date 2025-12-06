國民黨及民進黨宜蘭縣議會黨團互嗆。（記者董秀雲攝）

民進黨宜蘭縣議會黨團提出聲明，林姓員警在執行交通管制勤務時不幸遭車輛撞擊，受傷嚴重。行政院政委陳金德、立委陳俊宇、黨團總召陳文昌、黨部主委邱嘉進等在第一時間即前往醫院關心，並向員警與家屬表達最深切的慰問。

陳金德政委與陳俊宇立委也全程陪同，直到轉院的過程都未曾離開。在這樣的意外事故面前，優先事項應是全力救治與支持家屬。然而已有部分藍白人士見縫插針、任意攻擊，像嗜血的鯊魚一般撕咬議題。把這類突發事故拿來做政治操作，不只非常不當，也會對員警與家屬造成二次傷害。

「我們會持續關注醫療情況，盼望林姓員警平安度過難關、早日康復。」民進黨縣議會黨團強力聲明。

民進黨硬拗無輔選、刻意模糊焦點。國民黨議會黨團反嗆：行程全照選舉地圖走，還否認？宜蘭人不是傻子。國民黨議會黨團強調，真正應該面對的，是宜蘭警力長期缺額逼近一成、勤務負擔沉重、基層超時加班已成常態的事實。此次事故並非單一偶發，而是制度性警訊的再次浮現。然而民進黨的聲明從頭到尾沒有提及警力問題，也沒有反省行程規劃是否增加基層負擔，完全看不到執政者的責任與反省。

針對民進黨宜蘭縣黨部就蕭美琴副總統來宜行程所發表的聲明，國民黨宜蘭縣議會黨團表示，一名年輕員警在勤務中遭受嚴重撞擊，情況危急。然而民進黨未正視長期警力不足與勤務過重的深層問題，反而急於替副總統的行程辯護、澄清，這種避重就輕的態度令人極為遺憾。

民進黨聲稱副總統此行是「純公務」，但從礁溪、頭城到全縣性的議題安排，行程處處與民進黨在地的選舉布局緊密連動。礁溪的行程明顯為欲參選鄉長的李淑芬拉抬聲勢；頭城的活動則環繞在黨內有意競逐鎮長的吳立民的核心票區；整體議題從災後關懷、產業輔導到長照政策，又完全契合民進黨縣長參選人林國漳的政策節奏。從行程地點到議題選擇，無一不展現明確的政治意圖。若說這不是輔選，根本是侮辱宜蘭人的判斷力。

更令人質疑的是，民進黨若真以「公務視察」為名，為何縣政府完全未受正式邀請，地方單位也對行程內容毫不知情？中央官員關心災後、了解農業、推動長照，本應由縣府及相關局處協力配合，但民進黨刻意跳過地方府層，反而暴露這場行程從一開始就不是以行政職能為目的。同樣地，副總統若真心關懷地方，理應在礁溪邀請鄉長、在頭城邀請鎮長、在宜蘭邀請市長共同討論地方需求，但整場行程卻排除了所有民選地方首長，這不是公務，是不願讓政治意圖在正式場合被看穿。

民進黨可以輔選，也可以跑行程，但不應該一邊依照選舉地圖規劃動線、一邊要求警力全力投入維安，卻又在事後否認政治目的、指責外界「模糊焦點」。錯了可以道歉，行程有輔選意圖也可以坦承，但硬拗、切割、卸責，才是讓人民最失望的地方。

國民黨議會黨團呼籲民進黨，停止以政治行程壓垮基層，不要再用「公務」掩蓋政治目的，更不要用華麗文字掩飾真正的問題。宜蘭人民要的是制度改革與基層保護，而不是政治秀；基層警消要的是人力補足與勤務改善，而不是成為選舉操作的代價。民進黨應立即面對問題、承擔責任，不要再用否認與推託逃避全民的檢驗。