國民黨反年改三讀關闖通過 賴清德：絕對不能走回頭路

國民黨與民眾黨達成「停砍年金」共識下，立法院今（12）日下午在藍委眾多人數優勢下，成功三讀闖關通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正案，確定停砍公教人員的年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。稍早，總統賴清德po文回應，「年改絕對不能、也不該走回頭路」。

年金政策走回頭路 藍白聯手強渡反年改修法

面對藍白在立法院成功三讀「停砍年金」的相關修法，賴清德今於臉書po文，強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」。他提到2013年，馬英九前總統曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；「他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。」2016年，蔡英文前總統上任後，才開始大力推動年金改革，歷經2年多的折衝與協調，終於為軍公教退撫基金，奠定一個世代不破產、也能延長基金壽命的基礎。

賴清德補充說道，2020年中央政府總預算是22年來，首次達到平衡預算，並以此為基礎，積極發展國防、投資科技、推動建設、加強教育與社會福利，也帶動過去近幾年台灣的經濟發展成果。「但是，立法院今天所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價。」

退撫基金提早破產？ 缺口得由全民埋單

賴清德也提到，先前銓敘部所計算的內容，如果依照在野黨的版本，退撫基金將提早3、4年破產。另外，因擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單。「而且，未來只會產生更多赤字，相信不是國人所能接受。」

賴清德不忘強調，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在野黨通過的種種法案，已嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政穩健，更強烈傷害了全民公平的權利。

賴清德不忘向公務員、教師們喊話，指他們是支撐台灣的中堅力量，「我們深刻理解許多公教朋友的感受，也很感謝公教朋友的體諒。」但是，財務永續是我們對所有世代、對全體國人、對整個國家的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕對不能因一次倉促、又沒有經過財務試算的修法，而走上回頭路，「更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。」

賴總統向在野喊話 盼再次審議年改法案

賴清德更說道，他相信，全體國人都深切期待在野黨團，能夠透過合法的程序，再次審議這份法案。「我也要再次強調，為了台灣的下一代，台灣一定要團結」，他們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。

