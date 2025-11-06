國民黨反年改！民進黨曝藍委「荒謬驚句」嗆：犧牲年輕人未來的兇手

記者詹宜庭／台北報導

朝野近期因「停砍年金」相關法案爭論不休，民進黨今（6日）指出，國民黨反對年金改革「荒謬驚句」大連發，藍委王鴻薇說「只是提早4年破產，又不是40年」；藍委吳宗憲說「家裡原本要吃5顆蛋，現在改吃3顆」；藍委翁曉玲還嗆聲「過去的舊習、惡習，不應該再延續」。民進黨痛批，這些荒謬的發言不只離譜，更暴露出國民黨的劣根性，意圖破壞國家財政、犧牲年輕人未來的兇手，就是國民黨。

民進黨表示，國民黨反對年金改革「荒謬驚句」大連發，公教人員的年金改革是為了世代正義，為了讓年輕公務員與年輕教師領得到退休金且看得見未來，所以在前總統馬英九交接給前總統蔡英文時，還特別叮嚀「年金改革不分藍綠」，是不能不做的改革。沒想到在蔡英文好不容易凝聚社會共識、辛苦進行改革後，現在國民黨立委們卻要強行「停止年金改革」，提出了會讓公教退撫基金提早破產的法案，甚至為了替「停砍年金」找理由，拋出一連串令人瞠目結舌的發言。

民進黨指出，國民黨立委王鴻薇說「只是提早4年破產，又不是40年」；國民黨立委吳宗憲說「家裡原本要吃5顆蛋，現在改吃3顆」；國民黨立委翁曉玲擔任司法法制委員會召委主導法案排審時，為了阻擋民進黨立委發言，直接嗆聲「過去的舊習、惡習，不應該再延續」。

民進黨痛批，這些荒謬的發言不只離譜，更暴露出國民黨的劣根性，口口聲聲說重視公教人員，實際上是在踐踏現職、年輕公教人員，永遠只看得到自己眼前的政治利益，而非國家的長遠發展，難道公務人員退撫基金破產是可以用「只是提早4年破產，又不是40年」的輕蔑態度隨意帶過嗎？難道年輕人的未來不是未來？國民黨還說，年金如果出狀況「政府撥補」就好，意思不就是要全體納稅人共同承擔？要年輕人幫退休公務員付退休金？意圖破壞國家財政、犧牲年輕人未來的兇手，就是國民黨。

