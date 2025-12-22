國民黨反軍購？鄭麗文東吳大學座談：防衛台灣不是價格決定
國民黨主席鄭麗文22日晚間前往東吳大學與大學生進行面對面對談，現場學生提出犀利問題，針對國民黨是否降低軍備預算的質疑，鄭麗文回應表示，國民黨並未反對軍購，但強調「防衛台灣不是一個價格可以決定的」，國防討論應該合理、有效且科學，而非僅能接受或拒絕一張寫著數字的空白支票。
對談過程中氣氛熱烈，部分學生與鄭麗文針鋒相對展開交鋒，一度引起現場騷動。不過當鄭麗文發表直言不諱的看法時，在場學生也給予熱情掌聲回應。鄭麗文在軍購議題上重申，在台灣最支持國防力量的絕對是國民黨，台灣的國防安全不應只用價格來衡量，而是要就事論事討論防衛力量，釐清什麼才是真正需要的國防。
鄭麗文批評目前軍購預算的討論方式，認為現況是拿出一張空白支票寫上數字，只能選擇接受或不接受，質疑這樣的方式是否符合民主國家的運作模式。她表示，要有合理的防衛並非放棄抵抗，反問是否沒有智慧去開創兩岸和平，強調這並不困難，只是願不願意敞開心胸，看到已經存在的選擇。
鄭麗文進一步指出，為什麼一定要是你死我活的零和遊戲，為什麼一定是對抗，國民黨真正的價值就是避免戰爭、開創和平。針對學生詢問是否刪除黨綱中反共條文的問題，鄭麗文明確表示，國民黨反對共產主義，因為國民黨信奉三民主義，並非共產主義政黨，這與國共和解沒有影響。
鄭麗文說明，國民黨是要跟共產黨不打仗、不互相殘殺，但沒有要參加共產黨，國民黨不會變成共產黨，因此黨章不需要修改。
