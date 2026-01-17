國民黨台中人選首次協調破局！鄭麗文：尊重制度 協調不成就初選
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
國民黨台中市長選舉提名，因有意角逐參選的立委楊瓊瓔要求2月後再談，整合進度卡關。國民黨主席鄭麗文今（17）日受訪時說，每個選區都以協調優先，內部協調不成的選區就進入初選。
鄭麗文今天受訪時被問到，目前台中整合不是很順，新北部分傳出新北市副市長劉和然的民調超車？另外嘉義市，民眾黨有張啓楷要參選，這些選區怎麼處理？
對此，鄭麗文說，國民黨一定是尊重制度的政黨，不管每個選區狀況如何，都會根據中央黨部公布的提名辦法按步驟一步步走，在每個選區都是協調優先，無法內部協調決定人選就會初選，新竹縣現在確定初選，就會回歸黨的選舉提名辦法初選，各縣市長選舉選區都是如此。
鄭麗文說，有關藍白合部分也是一樣，等到國民黨在相關縣市提名人選產生後，就會開始與民眾黨共組的藍白兩黨平台展開協調。若協調不成，就透過兩黨能接受的公平公開機制共推人選，屆時可能進行整合。
