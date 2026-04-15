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國民黨台中市議員2區民調啟動 蘇柏興曝這區可望再加1 171

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

國民黨布局2026，台中市長人選確立由立法院副院長江啟臣出線後，市議員選舉提名也加緊腳步。國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，國民黨下屆預計提名34至35席，選舉策略目標拚國民黨單獨過半。

國民黨在台中市議員選舉提名以現任優先，台中市18個選區，北屯區計畫提4至5席，現任的議員沈佑蓮及賴順仁優先提名，剩下的2至3席目前有4位新人角逐；而后里豐原提名3席，因現任的市議員邱愛珊及陳本添優先提名，張瀞分不選，空出一席有2人參選，兩區都須採取民調。

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蘇柏興表示，國民黨目前提名作業進入初選階段，民調也開始啟動，16、17、18日3天先進行北屯區初選，目前北屯有前運動局專員吳宗學、江啟臣秘書許育璿、工策會幹事顏建成、北屯區仁和里長張永漢4人角逐。

蘇柏興指出，北屯區國民黨規劃提名4加1席，除了現任2位議員，2席則是民調，民調公告後，第3名再跟民眾黨進行內參民調，若是第3名贏過民眾黨的參選人，國民黨就會提名5席。

蘇柏興補充，北屯區初選結束後，19、20、21日將進行后里、豐原區民調，有社皮里長涂力旋及翁子里長連佳振兩人有意參選，這兩區都會是正式民調，結果會公開。。

另外，市議員羅永珍本屆不再參選，盼兒子陳清崧能延續政治路，卻遭謠傳棄選。陳清崧表示，作為新人，他的起步與曝光度還需要再加把勁；面對外界的耳語、甚至是不看好，他絕對不會氣餒，他也感謝江啟臣與羅永珍兩位前輩的雙重認證與加持，讓他步伐更堅定。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

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