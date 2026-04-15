國民黨台中市議員2區民調啟動 蘇柏興曝這區可望再加1
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
國民黨布局2026，台中市長人選確立由立法院副院長江啟臣出線後，市議員選舉提名也加緊腳步。國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，國民黨下屆預計提名34至35席，選舉策略目標拚國民黨單獨過半。
國民黨在台中市議員選舉提名以現任優先，台中市18個選區，北屯區計畫提4至5席，現任的議員沈佑蓮及賴順仁優先提名，剩下的2至3席目前有4位新人角逐；而后里豐原提名3席，因現任的市議員邱愛珊及陳本添優先提名，張瀞分不選，空出一席有2人參選，兩區都須採取民調。
蘇柏興表示，國民黨目前提名作業進入初選階段，民調也開始啟動，16、17、18日3天先進行北屯區初選，目前北屯有前運動局專員吳宗學、江啟臣秘書許育璿、工策會幹事顏建成、北屯區仁和里長張永漢4人角逐。
蘇柏興指出，北屯區國民黨規劃提名4加1席，除了現任2位議員，2席則是民調，民調公告後，第3名再跟民眾黨進行內參民調，若是第3名贏過民眾黨的參選人，國民黨就會提名5席。
蘇柏興補充，北屯區初選結束後，19、20、21日將進行后里、豐原區民調，有社皮里長涂力旋及翁子里長連佳振兩人有意參選，這兩區都會是正式民調，結果會公開。。
另外，市議員羅永珍本屆不再參選，盼兒子陳清崧能延續政治路，卻遭謠傳棄選。陳清崧表示，作為新人，他的起步與曝光度還需要再加把勁；面對外界的耳語、甚至是不看好，他絕對不會氣餒，他也感謝江啟臣與羅永珍兩位前輩的雙重認證與加持，讓他步伐更堅定。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
江啟臣視察豐勢路排水工程 4/4強降雨受測過關見證改善成效
立法院副院長江啟臣今天（15日）與台中市府水利局長范世億、議員陳本添、邱愛珊及翁子里長連佳振等地方人士，出席「豐原區豐勢路二段排水改善工程」竣工前說明會。未來將可解決豐勢路二段自豐原大道至富陽路之間，
指定接班！盧秀燕出席市政行程 多次點名江啟臣「你也要繼續做下去」
台中市長盧秀燕上午主持南區兒少家庭福利館開幕式，國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣陪同，盧秀燕提及台中公共托育中心（公托），從她上任時5處增加到50處，稱自己年底就要卸任，多次點名「我會繼續在做，江啟臣，你也要繼續做下去」。國民黨台中市長初選結果3月31日出爐，江啟臣從與藍委楊瓊瓔「姐弟之爭」
5000萬說法掀波 陳智菡：完全子虛烏有
李貞秀表示，相關訊息是在中評會開會前流出，指稱陳智菡向媒體放話，稱她要求新台幣5000萬元才願離職。她指出，自己當時曾將此事當作玩笑看待，並與友人討論「若真有其事甚至新台幣500萬元也可接受」，但後續媒體並未報導該段內容。她強調，自己確實接獲相關訊息，且外界亦傳...
台中 第九選區藍大於綠 選情變數多
台中市第九選區（北區）選民結構傳統上呈現「藍大於綠」，現任3席中，國民黨2席，民進黨1席。民進黨下屆採1+1提名策略，意圖翻轉席次，未料原提名參選人吳文豪因故退選，為選情投下震撼彈。目前政壇盛傳民進黨將徵召前立委陳柏惟空降參戰，讓原本穩定的藍綠版圖激起層層漣漪。
黃子哲退出國民黨北市士北區市議員初選 賴苡任、林揚庭篤定提名
國民黨前副發言人賴苡任黨紀處分案昨天確定僅遭申誡處分，其參與台北市士林北投區市議員初選資格確定獲保留。今天下午原於3月25日宣布備戰救援、選而不競的台北花卉公司副董事長黃子哲也宣布退出台北市議員初選，並似意有所指祝國民黨黨運昌隆。
中市豐原區豐勢路排水改善工程 月底將完工
台中市豐原區豐勢路二段南側車道，因下水道系統設施未完善，遇豪大雨即淹，尤其是豐原客運及統聯客運停車場前積淹水最嚴重，淹水平均深度達30公分，台中市水利局在立法院副院長江啟臣協助爭取補助下，辦理豐原大道至富陽路約950公尺的排水改善工程，目前主體工程已完工，預計4月底完工。
蘆竹議員選戰 藍拚連任 泛綠3搶2
桃園市蘆竹區市議員應選4席，國民黨由現任議員錢龍、張桂綿出線，民進黨則由現任議員許清順及新人胡家智參選，無黨籍現任議員劉勝全將競選連任，民進黨前議員郭麗華則以無黨籍身分參戰，泛綠陣營呈現3人角逐2席的局面，其中胡家智與郭麗華票源高度重疊，若要撼動現任議員席次，挑戰難度相對較高。
台中購物節國際化遭質疑 市府：續提升外籍客參與
（中央社記者郝雪卿台中15日電）民進黨台中市議員今天在市議會質詢時質疑台中購物節的國際化成效，認為市府的數據與宣傳出現落差。市府經發局表示，將逐步提升外籍旅客參與度與整體消費效益。
「鄭習會」後參選2028？ 鄭麗文：想太遠了 我不規劃自己的人生
國民黨主席鄭麗文訪中訪台後接受廣播專訪，被問及是否參選2028年總統，鄭麗文直言，「想太遠了」，強調自己活在當下，不庸人自擾，從來不去思考這麼遙遠的事情，她不規畫自己的人生，因為變化永遠趕不上計劃。她現在是國民黨主席，要想清楚要做的決定，譬如提名、重大政策、藍白合等。
台中購物節「國際化」？ 議員：都是住在台中市外國人參加
台中市購物節活動今年將進入第8年，第6年開始市府朝向國際購物節邁進，民進黨多位市議員今天在市議會提出質疑，內容複製，所不同的是宣傳海報上多了幾位外國大使，有國際化？有成功嗎?消費的國際人士都是原本住在台中的外國人士，痛批市府誇大國際化，自我感覺良好。
參選民進黨高雄市黨部主委？黃捷：確實有規劃
（中央社記者王揚宇台北15日電）民進黨2年一次的黨職選舉5月登場，外傳民進黨高雄市立委黃捷有意參選高雄市黨部主委。黃捷今天受訪表示，確實有這樣的考慮及規劃，正拜訪各方徵詢黨內前輩意見。
藍士北選情震撼 黃子哲退出初選
針對國民黨北市士林、北投議員擬參選人賴苡任考紀案，黨中央考紀會13日公布，將北市黨部建議停權3個月，改判為申誡並保留參選權，同選區擬參選人、花卉公司副董事長黃子哲14日突宣布退出初選，地方人士認為是不滿黨中央決定，不過，黃子哲強調因家中突然發生事情，私事不方便回應。
被指國民黨兩個太陽爭鋒 盧秀燕：只是盡自己本分
（中央社記者郝雪卿台中15日電）對於外界指國民黨「兩個太陽」爭鋒，台中市長盧秀燕今天表示，與國民黨主席鄭麗文只是盡自己的本分，沒有什麼太陽不太陽的問題，只要為台灣好，都應該要做。
名家現場／大台中的三個第三與第一
台台中的三個第三，指的是大台中未升格為直轄市前的台中縣市，應該擁有全國第三個科學園區、第三個國際機場，以及第三個直轄市。緣自阿扁的從政理念—南北平衡，有感過去的政府，長期以來被譏「重北輕南，忘掉中部，而沒有東部」。直到2000年阿扁當選首位民進黨籍總統，如何平衡南北，以符「增加投資台灣、創造就業機會、拉近城鄉距離、縮短貧富差距」的4大施政目標，便成為總統任內的首要施政重點。
民眾黨桃園議員提名這3區改徵召 平鎮初選吳正吉、高宇彥4/18民調決勝負
2026年桃園市議員初選提名相繼確定，台灣民眾黨桃園市議員初選卻因提名機制不明，迄今未提名參選人，令許多小草支持者擔憂，民眾黨今(15)日表示，龜山、中壢區初選取消，八德區初選結果疑似特殊因素被迫取消，3區決定改採徵召，平鎮區本(4)月18至20日辦理吳正吉、高宇彥2人初選民調決勝負，4區提名人選最
新北藍白整合有新進展 蔣萬安：一定跟川伯一起攜手努力
國民黨、民眾黨簽訂協議，針對部分縣市地方首長共推參選人，預計今日舉行新北工作小組會議，民眾黨主席黃國昌將正式與國民黨新北市長參選人李四川見面。台北市長蔣萬安15日出席活動被問及對「川伯」有信心嗎？蔣萬安回應，當然有信心，一定跟川伯一起攜手共同努力。
〈中華旅遊〉初夏限定 基隆嶼＋深澳鐵道輕旅行
記者林怡孜∕台南報導 隨著初夏旅遊旺季到來，中華旅行社於一一五年五月卅日-卅一日推出…
苗栗獅潭「銀髮健身俱樂部」揭牌 鍾東錦鼓勵長輩多運動享受健康生活
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導 苗栗縣已正式邁入高齡化社會，苗栗縣府為強化高齡友善環境，目前全縣已建置11處「銀髮健身俱樂部」，14日苗栗縣獅潭鄉「銀髮健身俱樂部」在獅潭衛生所正式揭牌，縣長鍾東錦鼓勵所有老年人都踴躍走出家庭，多多利用俱樂部健身器材，讓老年生活更健康快樂。 衛生局指出，銀髮健身俱樂部增添專為銀髮族設計的專業健身器材與健康促進設備，讓...
新店陽光公園地墊破損成安全漏洞 黃心華偕高灘處會勘促修繕
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北新店陽光運動園區占地約20公頃，結合河岸景觀與多元休憩設施，是在地居民日常運動與親子共遊的好去處。園區內設有自行車道、直排輪競速場、BMX越野自行車競技場、4百公尺跑道及沙灘排球場，另有景觀雨水池與野花步道等多項設施，吸引不少家庭假日造訪。不過近期有家長反映，園內盪鞦韆區周邊地墊出現破損與凹陷，孩童使用時存在跌倒...
獨家》人生跑馬燈狂閃！駕駛驚見「巨型車頭迎面來」 嚇到差點漏尿
台中市沙鹿區向上路六段14日下午驚傳「逆向驚魂」！王姓男子當時開車往市區方向行駛變換車道時，前方視線突然被一輛大型綠色拖車頭佔滿，竟直直朝他迎面而來，王男形容，當下整個人瞬間僵住，「一閃神以為要正面對決」，嚇得腦中人生跑馬燈狂閃，差點連方向盤都抓不穩，直呼「真的差點漏尿」。