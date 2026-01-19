即時中心／林韋慈報導

國民黨台中市長提名之爭持續延燒，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔雙雙表態有意爭取提名，上週黨內首度協調未能達成共識。國民黨主席鄭麗文今（19）日再度強調，若協調不成，將依黨內機制辦理初選；至於楊瓊瓔是否參選，鄭麗文直言「這是她的權利，黨中央沒有理由勸退」。

鄭麗文今日中午接受媒體人黃光芹專訪時表示，楊瓊瓔資歷深、地方經營扎實，長期對國民黨投入、忠誠度高，「各方面都是稱職的台中市長候選人」。至於江啟臣，她也指出，江在2018年與盧秀燕競逐時展現高度民主風度，如今又擔任立法院副院長，原本外界過去認為他是理所當然的人選，但選舉變數多，「想選的人都有權利」。

鄭麗文也透露，目前包括現任台中市長盧秀燕、議長在內的地方重要人士都投入協調，黨內相當關心台中市長布局。她強調，黨有黨的規則，自己不需要怕得罪任何人，如果楊瓊瓔已評估並下定決心參選，黨中央沒有立場要求誰退選。

針對外界傳言楊瓊瓔「選假的」、或有所謂交換條件，鄭麗文則澄清，這些說法都不是事實，呼籲黨內不要把初選視為洪水猛獸。至於協調不成後的初選機制，鄭麗文表示，依國民黨章規定，初選採「七成民調、三成黨員投票」的方式，除非所有參選人同意改為全民調，否則就會回歸既有規則。她也舉例，2024年立委選舉中，徐巧芯與費鴻泰的初選，就是依照相同模式進行。

原文出處：快新聞／國民黨台中市長之爭！鄭麗文：沒理由要楊瓊瓔退出 協調不成就初選

