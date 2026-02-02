國民黨台中市長人選仍卡關 江啟臣深夜透露已簽署「這文件」



2026大選將近，國民黨內仍未決定派出誰出戰台中市長，這也讓藍營地方基層、市議員、甚至是立委都感到十分焦慮。對此，有意競選台中市長的立法院副院長江啟臣昨天（1日）深夜透露，已經簽署了黨中央的提名協議事項，會尊重黨中央的協調與安排，同時向基層喊話，表示希望黨內的競爭是團結的起點。

深夜臉書PO文 透露基層焦慮不安

江啟臣昨天深夜在臉書上表示，之前台中市長盧秀燕呼籲國民黨中央在1月底前決定出戰台中的人選已經不可能，而他在地方上看到很多基層焦慮及不安，對此他也只能微笑以對、盡力安撫。

江啟臣也提到，過去他已經多次公開表態尊重黨中央的決定，只希望人選能夠盡快確認，但很遺憾上月16日第一次協調會最終破局，而他目標始終是讓支持者能夠早日安心，並希望這樣的黨內競爭不要造成對立，而是成為團結的起點。

已簽署協議方案 承諾尊重黨中央安排

江啟臣進一步指出，目前尚未收到第二次協調的通知，不過國民黨中央已經將協議方案傳給他及楊瓊瓔，他也透露，雖然協議內容不能如盧秀燕建議的在本月19日完成提名，並與他希望的「越快越好」有落差，但他已經簽署了該份協議，並強調會落實尊重黨中央的承諾，希望「把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中」。

