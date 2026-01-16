國民黨台中市長人選協調破局！江啟臣這樣說

▲立法院副院長江啟臣說，他充分尊重黨中央的處理跟安排。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 國民黨中央今（16）日中午邀請立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔協調台中市長提名人選，然而經過2個小時協商，最終卻沒有共識。會後江啟臣受訪時表示，希望黨中央在月底以前能夠底定人選；至於用什麼樣公平公正的方式，他都尊重。

江啟臣稍早受訪時提到，在剛剛會議中，他充分表示，地方上還有基層對目前國民黨在台中市市長的人選還沒有底定這件事情，都表達焦慮不安，也期待黨中央能夠趕快確定人選。台中市長盧秀燕上週也表示，希望黨中央能夠在月底前定人選，他也贊同也支持，至於什麼樣的公平、公正的方式來決定人選，他充分尊重黨中央的處理跟安排。

江啟臣表示，今天比較遺憾的是目前還是沒有共識，就要再請黨中央多加努力，這就比較失望一點。

媒體問到，是希望直接徵召還是用初選？江啟臣強調，因為基層焦慮、不安，大家希望趕快確定人選，他充分理解也支持，然後也贊同盧秀燕的觀點跟主張，還有她的建議，所以他建議黨中央在月底以前能夠底定人選，至於用什麼樣公平公正的方式，黨中央在這方面過去以來都很有經驗，那這部分充分尊重黨中央的一個安排。

媒體再問，有談到最後的底線嗎？江啟臣回，「沒有」；至於黨中央有說下一次協調的時間嗎？江啟臣也說沒有。

楊瓊瓔則提到，她非常的感謝黨中央的協調，大家都有充分交換意見，但是在初選的機制上面仍還沒有達成共識。她始終堅持公平、公開、透明，這是對市民跟黨員的一個基本尊重。為了避免影響黨的團結，她願意再進一步的溝通，尋求最大的共識，也希望黨中央能夠協助，確保程序正義，大家會以團結的姿態迎接挑戰。

媒體問到，是否同意盧秀燕提的，1月底之前公布人選？楊瓊瓔說，她尊重黨中央，他們也靜待黨中央通知第二次會議，「我們最大的目標，就是國民黨一定要以團結的姿態來迎接挑戰，贏得勝利」。

