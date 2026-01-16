即時中心／徐子為報導

相較於民進黨台中市長早已確定由在地立委何欣純出戰，國民黨人選提名陷入膠著，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都有意參選，黨中央今（16）天協調，會後江出面對媒體透露「無共識」，楊也表示，連初選方式都沒共識，要進一步溝通。







國民黨中央今邀江啟臣、楊瓊瓔在中央黨部協調。會後江啟臣表示，今天僅交換意見，並未達成共識，讓他「失望、遺憾」，但仍盼能在一月底前就確定人選，不管是哪種方式，他都尊重黨中央安排。

楊瓊瓔說，其實雙方有部分共識，都有充分表達意見，但坦言「對初選機制沒有達成共識」，而她也願意進一步溝通，待黨中央安排二度協調。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍日前曾放話嗆聲，藍營人選喬不定，民眾黨現在是基於藍白合誠意未徵召，但若是藍營遲不提人選，可能反讓綠營得利，而民眾黨也不排除徵召適合人選，甚至前黨主席柯文哲也有可能出馬，角逐台中市長。







原文出處：快新聞／國民黨台中市長人選協調「連初選方式都無共識」 江啟臣：失望、遺憾

