國民黨台中市長人選卡關 「盧媽三子」籲2/6應敲定產生方式、期程

有意角逐台中市長寶座的楊瓊瓔（左1）、江啟臣（右1）2月6日要展開第二次協調。（資料照片／王侑聖攝）



距離2026大選越來越近，國民黨卻對何人代表出戰台中市長寶座而猶豫未決。已表態有意願的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔將在2月6日展開第2次協調，而黨內台中地區立委、「盧媽三子」黃建豪、羅廷瑋、廖偉翔，建議黨中央在2月6日當天就應敲定人選產生的方式及期程，若再拖延恐連市議員選戰一起拖下水。

何欣純勤跑基層 賴、蕭幫站台

藍綠白近日已經不斷為大選暖身，已確定參選的民進黨參選人何欣純，近日四處舉辦座談會，更以「母雞帶小雞」的方式幫助在地議員參選人，而賴清德總統、蕭美琴副總統也都曾到台中幫何欣純站台。

而綠營動作頻頻也讓藍營看得好心急，黃建豪、羅廷瑋、廖偉翔都建議黨中央千萬不要再拖下去。據《自由時報》報導，黃建豪表示，原本以為本月16日協調時，至少能先確定期程、或是人選產生方式，但不料協調後卻毫無共識。

藍營人選卡關影響議員選情 盼2/6能敲定期程

黃建豪指出，要拖到2月6日才舉行第2次協調，已經是拖了很久，不但市長參選人的節奏受到影響、連帶議員的節奏也被拖慢。黃建豪也透露，不少議員原本期盼農曆春節期間可以在黨內市長參選人的帶領下發春聯、小紅包，但目前連人選都是個問題。

而羅廷瑋也說，希望2月6日第二次協調時，至少要把人選產生方式及期程定下來，不然就拖得太晚了。

