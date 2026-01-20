國民黨台中市長人選卡關？ 黃光芹批進度落後：看不到對手車尾燈

國民黨還未決定要派出楊瓊瓔或江啟臣角逐台中市長，黃光芹今po文批評。（合成照，本刊資料照）

隨著九合一選舉漸漸到來，各陣營陸續在各地區推出角逐人選，其中台中市被視為這次選舉的關鍵地區，民進黨目前已確定派出何欣純角逐市長大位，反觀國民黨還未決定要派出楊瓊瓔或江啟臣，資深媒體人黃光芹今（20）日po文批評，國民黨提名進度遠遠落後民進黨，「幾乎看不到對手的車尾燈」。

針對國民黨尚未出爐的台中市長人選，黃光芹今於臉書po文，指國民黨必須承認，2026的提名進度，遠遠落後民進黨，而且幾乎看不到對手的車尾燈。她認為目前這種「放在心裡爛」「鳴槍不起跑」的怠惰，很可能讓戰將輸在起跑點，「『內捲』的傷痕已造成，也不利接下來的選情。」

黃光芹認為以台中市為例，選民心中或有答案，就差「頭人」走個形式。她分析提到，楊瓊瓔在基層實力不可小覷，但楊必須承認，如果光標榜自己（大雅區、潭子區、神岡區和后里區）有多強，則過去胡志強、盧秀燕就不會是台中市長。

黃光芹認為，江啟臣條件俱佳、地方實力不輸，8年前只因民調輸給盧秀燕0.6%，展現了政治風度，不過也因此蹉跎了8年。如今碰上盧秀燕的前副市長、鄭麗文的好姐妹，若兩人因此雙手一攤，說有在處理、但處理不下來，「外界會怎麼看盧、鄭？是聯手來攪江啟臣的局？讓他即使出線，楊也不打算輔選？乾脆讓何欣純當選？而楊委員繼續與江啟臣這麼摃下去，地方已傳出耳語，楊是否意在江空出來的副院長大位？」

最後，黃光芹補充提到，昨（19）日她訪問國民黨主席鄭麗文時，鄭說了一句耐人尋味的話「我不好去勸退楊瓊瓔！」黃認為，其實話裡已有答案了。接下來，就看國民黨頭人的智慧了！

