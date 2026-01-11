國民黨台中市長人選喬不攏？預計將在「這日」協調 何欣純回應了

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民進黨選對會去年（2025）拍板定案，徵召提名綠委何欣純角逐2026年台中市長選舉，但國民黨現則陷入同黨立委江啟臣、楊瓊瓔的競逐，尚未決定由誰代表藍營參選，預計將在本（1）月16日進行協調。對此，何欣純今（11）日受訪則回應了！





民進黨台中市長參選人、立委何欣純，今日上午參加「『欣欣向榮』傾聽市民心聲系列座談」活動，而同黨台中市議員何文海也一同出席，向外界說明若當上市長後，將推動包含市府財政許可就普發現金、延續老人健保補助、放寬敬老愛心卡標準、學童營養午餐免費。

何欣純事後接受媒體聯訪，就國民黨台中市長人選將在16日協調一事，她重申那是國民黨的家務事，每個政黨都有自己的提名辦法，但目前為止還沒有看到國民黨的提名辦法，「到底有沒有循著黨內民主的程序，大家也看不太清楚」。

快新聞／國民黨台中市長人選喬不攏？預計將在這日協調 何欣純回應了

民進黨台中市長參選人、立委何欣純。（圖／民視新聞）

她說明，由於民進黨已經提名她成為市長候選人，因此提早佈局、提早進行，因此今天和何文海、各區域議員合辦地區說明會、座談會，進一步傾聽民意，能夠聽到最真實、最基層的人民聲音，以後會成為她施政最大的靠山，也是她政見牛肉的來源。

因此，何欣純強調，她會更積極走入社區與基層，希望一起贏得市民夥伴的認同，進而當選市長為大家服務、迎領「欣欣向榮」的大台中。她也強調，對於自己勝選有信心，市民一直給她很大的鼓勵，且聲音與力量越來越大。

