國民黨台中市長人選持續卡關 鄭麗文：內部協調不成就初選

國民黨台中市長選舉提名協調卡關。國民黨主席鄭麗文今（17）日受訪表示，每個選區都以協調優先，內部協調不成、無法產生單一候選人選區，就進入初選，像新竹縣長提名就確定將舉辦公開初選。

國民黨主席鄭麗文（中）。（圖／中天新聞）

外界解讀，在台中市長選舉提名上，相較已深耕許久的立法院副院長江啟臣，鄭麗文因私交之故對立委楊瓊瓔較友善。鄭麗文今重申，國民黨一定是尊重制度的政黨，不管每個選區狀況如何，都會根據中央黨部公布的提名辦法一步步走，其他各縣市長選舉選區都是如此。

廣告 廣告

針對涉及藍白合的4縣市，鄭麗文重申，等國民黨在相關縣市提名人選產生後，就會開始與民眾黨共組的藍白兩黨平台展開協調步驟。她表示，若協調不成，就透過兩黨能接受的公平公開機制共推人選，屆時可能進行公開全民調最終整合。

鄭麗文對柯志恩選情充滿信心。（資料圖／中天新聞）

談及年底高雄市長選舉，鄭麗文表示「當然有信心」，全台灣都看到，民進黨最終提名立委賴瑞隆參選，映證果然在高雄就是「德意志」充分展現。她指出，相對於民進黨內部有各種聲音，藍軍、國民黨在高雄卻非常團結。

延伸閱讀

台美關稅關鍵是5000億美元投資 陳鳳馨示警「川公移神山」

台美關稅拍板15％！盧特尼克：台灣必須「讓川普滿意」

台積電產能大逃離？學者：台灣經濟三大引擎全面受衝擊