國民黨台中市長人選未定引爆基層焦慮 3藍委喊話黨中央：不要再拖了

記者李鴻典／綜合報導

國民黨2026台中市長人選仍未定案，引發基層憂心，據報導，國民黨黨中央日前表示2月6日第二次協調，國民黨台中市3位新生代的立委黃健豪、羅廷瑋及廖偉翔都呼籲黨中央要儘快。黃健豪更說，2月6日當天就應該把人選產生方式、期程訂出來，因為再拖延受影響的將不只是市長人選，也會影響市議員選戰節奏。

相較於民進黨早已拍板由資深立委何欣純出戰，國民黨雖有現任執政優勢，但因有意參選的立法院副院長江啟臣跟國民黨資深立委楊瓊瓔雙方遲遲喬不攏，導致基層陷入焦慮。

根據《自由時報》報導，國民黨3位新生代台中市籍立委黃健豪、羅廷瑋及廖偉翔呼籲黨中央要儘速決定人選，不要再拖了；黃健豪表示，協調時間拖太久，不只影響市長參選人競選節奏，連市議員也受到影響。

黃健豪、羅廷瑋還說，2月6日的協調，不敢奢望人選馬上出現，但是至少人選產生的時間及方式都要訂定出來，不然就太晚了。對此，國民黨立委楊瓊瓔受訪時，目前未接到黨中央的通知，靜待黨中央通知。

台中市長盧秀燕日前則說，如果第二次協調未能成功，就趕快初選，希望提名不要遲於2月19日，否則競選會太過匆忙；江啟臣受訪時回應，遙遙無期造成基層擔憂焦慮，希望黨中央能夠儘快的給大家一個比較清楚的時程，國民黨需要的是團結，過程中希望和諧處理、不管是內部的民主或提名的過程，相信黨中央有智慧可以好好來處理。

