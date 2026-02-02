國民黨台中市長人選未定！ 江啟臣發文：同意黨中央提名協議

▲ 示意圖／資料照

台北市 / 林李翰 綜合報導

2026國民黨台中市長候選人尚未公布，而立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔皆積極爭取提名。對此，江啟臣昨（1）日在Facebook發文表示，同意黨中央提名協議，也簽署同意黨中央的協議事項，希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。

國民黨主席鄭麗文日前受訪表示，會按照黨中央公布的提名辦法，按照步驟一步一步的走，基本上每一個選區都已協調為優先，若內部協調不成，將會進行初選。

江啟臣昨日在Facebook發文，尊重黨中央，我同意黨中央提名協議，盧秀燕市長呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，我感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，我只能微笑以對、盡力安撫。

江啟臣強調，過去已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局，之後盧市長也再次表達希望提名不要超過2月19日。共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。

江啟臣說到，雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。

最後，江啟臣表態，公開宣布已簽署同意黨中央的協議事項，願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給台中。

