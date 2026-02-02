國民黨台中市長人選未定 江啟臣：已簽署同意黨中央提名協議

江啟臣表示，自己已簽署同意黨中央的協議事項。（圖／報系資料庫）

國民黨台中市長人選未定，立法院副院長江啟臣1日表示，自己已簽署同意黨中央的協議事項，並提到，其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與自己期待的越快越好有很大落差，但一定落實尊重黨中央的承諾。

「讓團結啟程 ，讓臺中昂首前行，尊重黨中央，我同意黨中央提名協議」江啟臣表示，盧秀燕市長呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，自己只能微笑以對、盡力安撫。

江啟臣指出，過去已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局，之後盧市長也再次表達希望提名不要超過2月19日。

江啟臣說，共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。

江啟臣表示，雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與自己期待的越快越好有很大落差，但一定落實尊重黨中央的承諾。

「我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項」。江啟臣說，願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。「臺中，不該被焦慮綁架，國民黨，不該被等待拖慢，我們一起努力，讓不確定結束，讓團結開始，讓臺中，昂首啟程」。

