國民黨台中市長人選未定 江啟臣：戰士就看指揮官怎麼指示

國民黨下屆台中市長人選日前協調未果，黨主席鄭麗文昨天表示，若協調不成，將依黨章規定啟動初選。對此，有意參選的立法院副院長江啟臣今天表示，他身為戰士就看指揮官怎麼指示，希望黨中央能發揮智慧、解決問題，他都會全力尊重，盼盡快整合來面對選戰。

江啟臣說，他相信黨中央的智慧，能多聽聽基層聲音，希望黨中央發揮智慧、解決問題，該說的他也都說過了，黨中央要趕快解決基層焦慮，別讓對立加深，支持者跟黨員希望趕快整合，並團結、和諧面對選戰。

江啟臣表示，國民黨就是一個團隊，團隊作戰都是要贏，他身為戰士就是看指揮官怎麼指示，也會全力表達的基層聲音，盡快解決基層焦慮，不要讓對手有見縫插針的機會，只要能盡快擬定人選，用哪種方式促進團結他都尊重。

