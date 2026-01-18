國民黨台中市長人選未定 江啟臣、楊瓊瓔支持者隔空較勁

江啟臣、楊瓊瓔共同出席台中資訊盃公益馬拉松賽。（楊瓊瓔服務處提供／李京昇台中傳真）

國民黨下屆台中市長人選形成立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，2人近日到今天一樣行程滿檔，積極走訪地方。由於雙方協調未成，雙方支持者按捺不住情緒互相空戰，江陣營的支持者在楊的臉書發文稱「不要內耗」、「繼續鬧整個台中會拱手讓人」；楊的支持者則回說，「楊委員是最棒的」、「支持楊選市長」。

江啟臣與楊瓊瓔最近行程滿檔，每天跑完行程後，也都各自在臉書上分享理念和政見內容爭取認同。部分江啟臣、藍營支持者在楊瓊瓔臉書留言，並指「不要內耗」、「繼續鬧整個台中會拱手讓人」、「這樣不團結有什麼好處？」等語。楊瓊瓔的支持者則說，「力挺楊瓊瓔」、「支持楊瓊瓔選市長」、「楊瓊瓔已經準備選市長很久，為什麼不能選」。

楊、江2人今天一早6時參加台中資訊盃公益馬拉松賽，2人雖同框但僅簡單寒暄互動不多，接續在市區台中捐血中心舉辦的捐血活動，楊、江與民進黨立委何欣純都到場參與。在楊瓊瓔排隊等捐血時，江啟臣因為趕行程致詞後離去，雙方未碰面互動。

