國民黨台中市長人選未定 雙方支持者互槓江啟臣籲理性

立法院副院長江啟臣前往在豐原第一公有零售市場送春聯。（李京昇攝）

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔表態爭取競逐下屆台中市長，兩人16日首度協商無法達成共識，由於人選未定，雙方支持者在網路上較勁。江啟臣今天呼籲大家理性，不要互相攻擊，要理性看待所有事情。

江啟臣今天（21日）早上由台中市議員張瀞分、邱愛珊、陳本添等人陪同，前往在豐原第一公有零售市場送春聯，他熱情與買菜民眾打招呼，並送上春聯提前拜年，不少攤商送上蔥蒜、蘿蔔與肉粽給予祝福。

針對雙方支持者互槓，江啟臣說，呼籲大家理性，民主社會大家都有自己的意見，每個人都能自由發言，但不要互相攻擊，不論黨內或是其他黨派，台灣的民主是要互相尊重，然後理性看待所有事情。

江啟臣表示，尤其是在立法院，是台灣的政治中心，各黨各派都自己的支持者，都不同的立場，即便是黨內也會有不同想法，但是他希望大家都秉持理性的態度，為社會和諧、國家穩定發展來努力。

江啟臣說，豐原是他的故鄉，他今天到沿路廣播市場感謝大家，過年前祝大家新春愉快，最重要的還是台中更好，豐原更好，這是他努力目標，2026年是馬年，他祝大家馬到成功，馬上幸福，我們是幸福城，希望變成旗艦城，成為全台各縣市的代表城市，他說台中做得到，豐原是北台中最重要都心，未來發展會跟著大台中一起發展。

