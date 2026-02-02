即時中心／連國程、許雯絜報導

台中市政府花費約2.8億，讓約24萬名學童在新的學期開始後，可以每週於7大通路，每週領1罐鮮奶。台中市長盧秀燕今（2）日上午視察兌領動線，被問到國民黨台中市長提名陷入僵局，立法院副院長江啟臣於昨（1）日發文表示，已正式同意黨中央提出的提名協議事項，盧秀燕僅簡短回應「小朋友面前不談政治」。

盧秀燕曾多次公開呼籲國民黨中央，儘快在1月底前確定黨內台中市長人選，如今已經2月初，江啟臣於臉書貼文說，「他每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，他感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，自己只能微笑以對、盡力安撫」。



國民黨台中市長人選於1月16日第一次協商破局後，目前尚未決定第二次協商，盧秀燕日前再度喊話，希望黨中央提名不要超過2月19日，江啟臣也希望協商速度越快越好，他在貼文中強調：「讓不確定結束，讓團結開始」，希望提振近期低迷的藍營基層士氣。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／國民黨台中市長人選陷僵局！江啟臣同意黨中央提名 盧秀燕回應了

更多民視新聞報導

遭毛嘉慶約開房性騷！「小草女神」劉芩妤認了：的確不舒服

中國海上搗亂不斷！國防部偵獲6軍艦擾台

謝典霖開箱豪宅挨批「炫富」！竟喊：我又沒要選縣長

