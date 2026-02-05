國民黨台中市長人選難產？蔣萬安「踏燕春聯」被指藏玄機，盧秀燕這麼看

2026地方大選倒數，民進黨首都台北市長人選，國民黨籍台中市長盧秀燕交棒者，因態勢尚未明朗，選情備受關注；另一方面，農曆春節倒數，政府單位、民代馬年春聯紛紛出爐，台北市議員徐弘庭與台北市長蔣萬安聯名的「馬踏飛燕」，卻意外引發踩盧秀燕的討論。除蔣萬安、盧秀燕紛紛回應外，前立委蔡正元也批評，「綠營的人知識水平很低！」

立委、議員們趕在過年前推出特色春聯、或春節小物，供民眾索取，徐弘庭今年請到知名作詞家方文山提詞，並邀請蔣萬安一同聯名，推出「馬踏飛燕迎新歲、千里之行運騰飛」春聯，意外引發風波。對於春聯引發聯想，蔣萬安4日出席運環狀線東環段開東典禮受訪時回應，若議員希望春聯能聯名，他都很樂意配合，「金馬熊讚」。盧秀燕受訪時則說，春聯上都是吉祥話，用意都是好的。

蔡正元： 「馬踏飛燕」是東漢時的青銅器

蔡正元則直言，蔣萬安和徐弘庭的春聯開頭是​「馬踏飛燕」，但卻被解釋成「蔣萬安要踩踏盧秀燕」，這是因爲綠營的人知識水平很低。蔡正元說明，「馬踏飛燕」是中國東漢時的青銅器，現已被列為國寶典藏，意思是飛燕能承載駿馬極速遠行，或駿馬能蹬高請飛燕負載前行，而他多年前曾在甘肅考古博物館購得「馬踏飛燕」青銅器的複製品，台灣僅此一尊，已送給兒女作爲傳家之物。

而主要的「苦主」徐弘庭則在臉書說明，任議員後多年承蒙方文山的春聯發想，這是方文山的發想與手書，創作才子才是春聯的主角；他也說，如今被被泛政治的解讀實在對好友過意不去，另外，網路上因為萬安市長屬馬，過度的政治解讀更是讓他們啼笑皆非，呼籲民眾專注在文創與分享祝福的初衷。

