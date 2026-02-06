國民黨台中市長人選 江啟臣、楊瓊瓔3月底民調決勝負

國民黨台中市長候選人提名人選未定，有意參選的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔先前協調未果，引發基層焦慮。國民黨今天(6日)表示，經充分溝通和說明後，兩位有意參選者已簽署協議事項，擬於3月底前的最後一週，也就是3月25日至31日完成民意調查作業。

根據國民黨「中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項」，首先是國民黨台中市市長候選人的提名以民意調查結果為提名依據，民意調查結果數據不公開宣布，只公布勝選同志。

第二，有關民意調查執行相關事項，江啟臣與楊瓊瓔同意於3月底前就國民黨核定的民意調查機構中選擇三家委任執行，民意調查機構由有意參選同志每位各指定一家及由2位參選同志共同推薦一家；並同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項；以及同意依據國民黨現行提名機制，依「政黨對比」(佔85%)與「黨内互比」(佔15%)的總和計算，以成績最高者為提名人選。