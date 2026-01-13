國民黨台中市長人選 藍白盼快拍板

國民黨立委楊瓊瓔表示，針對黨內初選，尊重各界的選擇，她昨到向上市場賣力拜票。記者余采瀅／攝影

隨著民進黨高雄、台南市長初選人選相繼揭曉，2026地方選舉戰火逐步點燃，選戰氣氛也明顯蔓延至中台灣。國民黨台中市長布局尚未拍板，黨內人選協調進入關鍵期，藍營如何整合、是否啟動初選，備受關注。

立法院副院長江啟臣希望國民黨盡速拍板台中市長參選人，加強藍營團結。記者游振昇／攝影

民眾黨市議員江和樹昨表示，依民眾黨內部民調顯示，多數傾向支持國民黨立法院副院長江啟臣參選下屆台中市長。他說，民眾黨目前無適合參選市長人選，藍白合勢在必行，目前爭取國民黨提名的，無論立委楊瓊瓔或江啟臣，皆是優秀人選，期盼人選盡快就位，並在「藍白合」基礎上，盡速與民眾黨主席黃國昌溝通合作方式，民眾黨一定全力相挺。

不過，民眾黨台中市黨部主委陳清龍隨後澄清，江和樹相關說法僅屬個人意見，並不代表民眾黨中央或台中市黨部立場。他強調，國民黨提名誰參選下屆台中市長，屬於他黨內部事務，民眾黨不會表達意見。

江啟臣表示，民進黨整合且開始起跑，但國民黨還原地踏步，基層的焦慮和不安不斷升高，所以市長盧秀燕也公開喊話黨中央，希望在1月底前定案，不但穩定軍心，更避免因時程延宕導致對立升高。

立委楊瓊瓔回應表示，尊重每位市民與各界的選擇，自己將持續勤走基層，傾聽民意、解決問題，並向市民說明政策與理念，爭取支持。楊昨前往西區向上市場掃街拜票，儘管該地並非她的立委選區，但行程曝光後仍吸引不少支持者到場聲援，沿途不時響起「凍蒜」、「市長好」等加油聲，展現基層動員能量。

據了解，國民黨規畫於1月16日安排江啟臣與楊瓊瓔赴黨中央進行協調，台中市長盧秀燕等人也多次喊話，希望黨中央能在一月底前完成整合、拍板人選，迎戰2026台中市長選舉。

至於是否啟動黨內初選，台中市多位國民黨議員看法分歧。部分議員認為，國民黨不同於民進黨，初選過程容易造成支持者裂痕，難以在選後迅速整合，因此反對進行初選。

另有議員則指出，8年前台中市長盧秀燕與時任立委江啟臣亦曾透過初選產生人選，2026年不應出現雙標；即便不辦初選，也應以具公信力的民調作為依據，才能說服支持者。

