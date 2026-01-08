國民黨台中市長內參民調曝光！江啟臣支持度45%大勝楊瓊瓔15.5%

記者詹宜庭／台北報導

2026台中市長選戰，民進黨拍板立委何欣純出線，國民黨包括立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都有意參選，黨中央將在本月16日協調。根據藍營最新內參民調結果，在互比式民調部分，江啟臣支持度45%，楊瓊瓔15.5%，雙方差距29.5個百分點。民調也調查台中市民認為江啟臣、楊瓊瓔、何欣純3人誰最有能力擔任台中市長？江啟臣34.6％排名第一、何欣純21.4%排名第二、楊瓊瓔9.1％排名第三、無反應34.8％。

對比式民調結果，當江啟臣對上何欣純，江啟臣支持度為39.4%、何欣純為25.8%、都支持1.3％、都不支持或投廢票6.6%、不投票2.1％、無反應24.7％。另當楊瓊瓔對上何欣純，楊瓊瓔支持度為31.5%、何欣純為28.3%、都支持1.4％、都不支持或投廢票10.2%、不投票3.8％、無反應24.9％。

而在互比式民調部分，江啟臣支持度45％、楊瓊瓔15.5%、都支持1.5％、都不支持或投廢票14.1%、不投票4.2％、無反應19.7％。此外，民調也調查台中市民認為江啟臣、楊瓊瓔、何欣純3人誰最有能力擔任台中市長？江啟臣34.6％排名第一、何欣純21.4%排名第二、楊瓊瓔9.1％排名第三、無反應34.8％。

本次調查由艾普羅民調於民國115年1月5日至6日執行，採用電腦輔助電話訪問（CATI）系統，針對設籍台中市且年滿20歲以上民眾進行訪問；抽樣方法以台中市住宅電話號碼簿為母體，並採末2碼隨機抽樣以涵蓋未登錄電話，確保樣本代表性。最終共完成1,081份有效樣本，在95%信心水準下，整體抽樣誤差約為±3.0個百分點，調查數據已依據台中市20歲以上人口之性別、年齡、行政區及學歷比例進行加權處理，以符合母體結構。

