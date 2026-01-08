國民黨台中市長內參民調江啓臣贏何欣純13.6％、楊瓊櫻僅勝何3.2%

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨2026台中市長選舉有立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔宣布參選競爭，黨中央預計16日進行提名協調。黨內今（8）日傳出最新內參民調，結果顯示江啟臣將以39.4％支持度勝過民進黨提名的何欣純25.8％，差距達13.6個百分點；楊瓊瓔只贏過何欣純3.2個百分點。

（圖／資料照）

媒體傳出一份由艾普羅民調公司所做的台中市長民調，在國民黨內互比，結果顯示江啟臣支持度達45%，楊瓊瓔15.5%，差距29.5個百分點。其餘結果為，都支持1.5％、都不支持或投廢票14.1%、不投票4.2％、無反應19.7％。

另外，當藍綠陣營人選對比時，江啟臣對決何欣純的支持度為39.4％比25.8％，都支持者有1.3％、都不支持或投廢票6.6%、不投票2.1％、無反應24.7％。兩人支持度差距13.6個百分點。

另外若由楊瓊瓔對決何欣純，兩人支持度為31.5％比28.3％，都支持者1.4％、都不支持或投廢票10.2%、不投票3.8％、無反應24.9％，兩人差距僅3.2個百分點。



而當詢問台中市民，江啟臣、楊瓊瓔、何欣純3人誰最有能力擔任台中市長時，支持度分別為34.6％、9.1％、21.4%，無反應34.8％。

此外，本次調查也詢問選民政黨傾向，分別是民進黨24.1％、國民黨23.8％、民眾黨13.7％、中立選民24.6％。

本次調查由艾普羅民調於民國 115 年 1 月 5 日至 6 日執行，採用電腦輔助電話訪問（CATI）系統，針對設籍臺中市且年滿 20 歲以上民眾進行訪問；抽樣方法以臺中市住宅電話號碼簿為母體，並採末 2 碼隨機抽樣以涵蓋未登錄電話，確保樣本代表性。最終共完成 1,081 份有效樣本，在 95% 信心水準下，整體抽樣誤差約為 ±3.0 個百分點，調查數據已依據臺中市 20 歲以上人口之性別、年齡、行政區及學歷比例進行加權處理，以符合母體結構。



