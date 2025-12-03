國民黨台中市長內戰！要求徵召、初選各有聲音

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨立委楊瓊瓔宣布參選台中市長後，支持國民黨立法院副院長江啟臣的議員日前表態要求黨中央徵召，擔心初選造成黨內分裂，而支持楊瓊瓔的議員也開始有聲音，前市議員吳顯森在LINE群組公開呼籲大家支持楊瓊瓔，要求初選，若輸了就全力支持黨中央提名人選，不能黑箱作業。

國民黨中市長選舉因楊瓊瓔表態參選後，內部風暴展開，議員陳文政、賴順仁及林霈涵表態支持江啟臣，賴順仁、林霈涵更是強調要「徵召」不初選，避免黨內分裂。

但支持楊瓊瓔的議員也不甘示弱，潭子、大雅、神岡的前市議員吳顯森今天上午在就LINE群組呼籲大家支持楊瓊瓔；由於楊瓊瓔立委的選區為第三選舉區(后里區、神岡區、大雅區、潭子區)，部分選區與吳顯森選區相同，兩個市議員兒子之一吳建德便表示，在地人挺在地人。

吳顯森表示，他跟楊瓊瓔78年一起出道，合作密切，當然要支持楊瓊瓔，而江啟臣都未有互動。

吳顯森強調，黨有選舉的機制，沒有理由一定是某人要參選就一定某人，有兩人以上就採初選，不能有黑箱作業，若最後初選結果是江啟臣，他一定是全力支持，但若不是初選，他就不能服氣，若是協調產生，楊瓊瓔自己不選，他就有沒有話可說，但楊瓊瓔要選，黨中央就公平，他也表示，二個兒子立場跟他一樣。

市議員吳建德則強調，在地人挺在地人，要求黨中央要初選，要公平機制，最後結果不論如何，一定會支持黨中央提名人選。

